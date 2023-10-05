«Тарифы абсолютно не изменятся» — пост с таким заголовком опубликовала пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана в ответ на сообщения в интернете о том, что с 1 ноября счета на электроэнергию у бытовых абонентов, потребляющих много электричества, вырастут.

Со следующего месяца вводятся повышающие коэффициенты к ежемесячному потреблению электричества. Изменения были утверждены закрытым постановлением (№294) правительства ещё 15 июля. Известно об этом стало только сейчас. Финансист и популярный блогер Отабек Бакиров назвал изменение «революционным шагом».

В заявлении пресс-секретаря Минэнерго Хасана Тошхужаева говорится, что «повышающий коэффициент никак не затронет 98% потребителей».

«Потому что из свыше 7,589 миллиона абонентов в стране лишь более 146 тысяч потребляют более 1000 кВт.ч электроэнергии. Из них всего 10 тысяч потребляют более 5000 кВт.ч в месяц и лишь более 4000 — свыше 10 тысяч кВт.ч электроэнергии в месяц», — сообщил он.

«Стоимость тарифа не повышается. Она остаётся на уровне 295 сумов (введена в 2019 году — ред.), — заявил Хасан Тошхужаев. — Однако для усиления настроения экономии у людей и ликвидации основ „теневой экономики“ предусматривается дополнительный повышающий коэффициент».

Сколько будут платить потребители

Если потребление составляет до 1000 кВт.ч в месяц, по тарифу 295 сумов заплатить придётся до 295 тысяч сумов.

При потреблении от 1001 до 5000 кВт.ч оплата будет такой: за 1000 кВт.ч — 295 тысяч сумов, далее за каждый кВт.ч — по 590 сумов (коэффициент 2). Для примера: за 4850 кВт.ч придётся заплатить 295 тысяч + 2,271 млн сумов (по 590 сумов за 3850 кВт.ч) = 2,566 млн сумов. Сейчас за этот же объём абоненты платят 1,43 млн сумов.

Ещё один пример: при объёме потребления 9420 кВт.ч заплатить нужно будет 295 тысяч за первые 1000 кВт.ч, 2,36 млн за последующие 4000 кВт.ч и 3,911 млн сумов за оставшиеся 4420 кВт.ч (по 885 сумов, коэффициент 3) = 6,566 млн сумов. Сейчас же плата составляет 2,778 млн сумов.

«То есть абонент, получая за месяц условную субсидию в размере 6,358 млн сумов, потребляет в несколько раз больше электроэнергии по сравнению с 98% населения», — отметил представитель Минэнерго.

Для объёма свыше 10 тысяч кВт.ч вводится повышающий коэффициент 4, т. е. за каждый кВт.ч свыше 10 тысяч придётся платить по тарифу 1180 сумов. Пример: при потреблении 12,4 тысячи кВт.ч надо будет заплатить 9,912 млн сумов. Сейчас же эта сумма составила бы 3,658 млн сумов, условная субсидия от государства составляет 8,37 млн сумов.

«Повышающий коэффициент является справедливым, а также экономичным и энергоэффективным решением», — отметил Хасан Тошхужаев.

Отабек Бакиров, комментируя нововведение, написал: «Наконец-то началось движение в правильном направлении. Наконец правительство в сфере тарифов на электроэнергию начало отдаляться от любимых богатых и поворачиваться в сторону социальных слоёв».