Министерство экономического развития и сокращения бедности по запросу «Газеты.uz» посчитало, насколько увеличатся расходы бытовых потребителей при новых анонсированных тарифах на газ и электричество.

Как мы сообщали ранее, проектом постановления правительства предлагается установить размер социальной нормы по потреблению энергоресурсов:

  • электроэнергия — до 250 кВт·ч в месяц;
  • газ (в период с апреля по сентябрь) — до 200 кубометров;
  • газ (во время отопительного сезона с октября по март в зависимости от сезона) — до 700 кубометров.

Кроме того, планируется увеличить цены на энергоресурсы. В частности, стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения планируется увеличить с 295 до 325 сумов (+10,1%) при потреблении до 250 кВт·ч в месяц. За каждый следующий кВт·ч выше социальной нормы (более 250 кВт·ч) тариф составит 650 сумов.

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Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению, увеличится с 380 до 410 сумов (7,8%) при потреблении газа в пределах социальной нормы. Если потребление будет выше соцнормы, то тариф увеличится до 1200 сумов.

Электроэнергия
ПотреблениеОплата при текущем тарифеОплата при предлагаемом тарифеРазница
В сумахВ %
150 кВт·ч14 75016 2501 50010%
2100 кВт·ч29 50032 5003 00010%
3150 кВт·ч44 25048 7504 50010%
4200 кВт·ч59 00065 0006 00010%
5250 кВт·ч73 75081 2507 50010%
6300 кВт·ч88 500113 75025 25029%
7350 кВт·ч103 250146 25043 00042%
8400 кВт·ч118 000178 75060 75051%

Как сообщили «Газете.uz» в Минэкономразвития, при предлагаемых дифференцированных тарифах дополнительные расходы у абонентов, использующих до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц, вырастут примерно на 10% — до 7500 сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — на 25 тысяч сумов, а для абонентов, использующих до 400 кВт·ч, — на 61 тысячу сумов.

Газ
Вне отопительного сезона
ПотреблениеОплата при текущем тарифеОплата при предлагаемом тарифеРазница
В сумахВ %
1100 куб. м38 00041 0003 0008%
2150 куб. м57 00061 5004 5008%
3200 куб. м76 00082 0006 0008%
4250 куб. м95 000142 00047 00049%
5300 куб. м114 000202 00088 00077%

По данным Минэкономразвития, вне отопительного сезона у абонентов с потреблением до 200 кубометров расходы увеличатся до 6000 сумов в месяц, при потреблении до 300 кубометров — до 88 тысяч сумов в месяц.

Газ
В отопительный сезон
ПотреблениеОплата при текущем тарифе
Оплата при предлагаемом тарифе
Разница
В сумахВ %
1100 куб м38 00041 0003 0008%
2300 куб м114 000123 0009 0008%
3500 куб м190 000205 00015 0008%
4700 куб м266 000287 00021 0008%
5800 куб м304 000407 000103 00034%
61000 куб м380 000647 000267 00070%

Для абонентов, потребляющих в отопительный период до 700 кубометров природного газа, дополнительные расходы после повышения составят до 21 тысячи сумов в месяц, при потреблении до 1000 кубометров — до 267 тысяч сумов в месяц.

Как мы уже писали, всего в республике насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объема потребляемой населением электроэнергии.

В Узбекистане 85% из 4 млн абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

В предыдущий раз цены на электричество и газ повышались в августе 2019 года.

Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития 18 мая анонсировали реформу рынка энергоресурсов, а также внедрение социальной нормы потребления электричества и газа по всему Узбекистану. Рынок нуждается в поэтапном реформировании, чтобы привлечь частные инвестиции и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, заявили в министерствах.