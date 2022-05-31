Министерство экономического развития и сокращения бедности по запросу «Газеты.uz» посчитало, насколько увеличатся расходы бытовых потребителей при новых анонсированных тарифах на газ и электричество.

Как мы сообщали ранее, проектом постановления правительства предлагается установить размер социальной нормы по потреблению энергоресурсов:

электроэнергия — до 250 кВт·ч в месяц;

газ (в период с апреля по сентябрь) — до 200 кубометров;

газ (во время отопительного сезона с октября по март в зависимости от сезона) — до 700 кубометров.

Кроме того, планируется увеличить цены на энергоресурсы. В частности, стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения планируется увеличить с 295 до 325 сумов (+10,1%) при потреблении до 250 кВт·ч в месяц. За каждый следующий кВт·ч выше социальной нормы (более 250 кВт·ч) тариф составит 650 сумов.

Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению, увеличится с 380 до 410 сумов (7,8%) при потреблении газа в пределах социальной нормы. Если потребление будет выше соцнормы, то тариф увеличится до 1200 сумов.

№ Электроэнергия Потребление Оплата при текущем тарифе Оплата при предлагаемом тарифе Разница В сумах В % 1 50 кВт·ч 14 750 16 250 1 500 10% 2 100 кВт·ч 29 500 32 500 3 000 10% 3 150 кВт·ч 44 250 48 750 4 500 10% 4 200 кВт·ч 59 000 65 000 6 000 10% 5 250 кВт·ч 73 750 81 250 7 500 10% 6 300 кВт·ч 88 500 113 750 25 250 29% 7 350 кВт·ч 103 250 146 250 43 000 42% 8 400 кВт·ч 118 000 178 750 60 750 51%

Как сообщили «Газете.uz» в Минэкономразвития, при предлагаемых дифференцированных тарифах дополнительные расходы у абонентов, использующих до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц, вырастут примерно на 10% — до 7500 сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — на 25 тысяч сумов, а для абонентов, использующих до 400 кВт·ч, — на 61 тысячу сумов.

№ Газ Вне отопительного сезона Потребление Оплата при текущем тарифе Оплата при предлагаемом тарифе Разница В сумах В % 1 100 куб. м 38 000 41 000 3 000 8% 2 150 куб. м 57 000 61 500 4 500 8% 3 200 куб. м 76 000 82 000 6 000 8% 4 250 куб. м 95 000 142 000 47 000 49% 5 300 куб. м 114 000 202 000 88 000 77%

По данным Минэкономразвития, вне отопительного сезона у абонентов с потреблением до 200 кубометров расходы увеличатся до 6000 сумов в месяц, при потреблении до 300 кубометров — до 88 тысяч сумов в месяц.

№ Газ В отопительный сезон Потребление Оплата при текущем тарифе

Оплата при предлагаемом тарифе

Разница В сумах В % 1 100 куб м 38 000 41 000 3 000 8% 2 300 куб м 114 000 123 000 9 000 8% 3 500 куб м 190 000 205 000 15 000 8% 4 700 куб м 266 000 287 000 21 000 8% 5 800 куб м 304 000 407 000 103 000 34% 6 1000 куб м 380 000 647 000 267 000 70%

Для абонентов, потребляющих в отопительный период до 700 кубометров природного газа, дополнительные расходы после повышения составят до 21 тысячи сумов в месяц, при потреблении до 1000 кубометров — до 267 тысяч сумов в месяц.

Как мы уже писали, всего в республике насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объема потребляемой населением электроэнергии.

В Узбекистане 85% из 4 млн абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

В предыдущий раз цены на электричество и газ повышались в августе 2019 года.

Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития 18 мая анонсировали реформу рынка энергоресурсов, а также внедрение социальной нормы потребления электричества и газа по всему Узбекистану. Рынок нуждается в поэтапном реформировании, чтобы привлечь частные инвестиции и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, заявили в министерствах.