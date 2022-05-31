Министерство экономического развития и сокращения бедности по запросу «Газеты.uz» посчитало, насколько увеличатся расходы бытовых потребителей при новых анонсированных тарифах на газ и электричество.
Как мы сообщали ранее, проектом постановления правительства предлагается установить размер социальной нормы по потреблению энергоресурсов:
- электроэнергия — до 250 кВт·ч в месяц;
- газ (в период с апреля по сентябрь) — до 200 кубометров;
- газ (во время отопительного сезона с октября по март в зависимости от сезона) — до 700 кубометров.
Кроме того, планируется увеличить цены на энергоресурсы. В частности, стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения планируется увеличить с 295 до 325 сумов (+10,1%) при потреблении до 250 кВт·ч в месяц. За каждый следующий кВт·ч выше социальной нормы (более 250 кВт·ч) тариф составит 650 сумов.
Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению, увеличится с 380 до 410 сумов (7,8%) при потреблении газа в пределах социальной нормы. Если потребление будет выше соцнормы, то тариф увеличится до 1200 сумов.
|№
|Электроэнергия
|Потребление
|Оплата при текущем тарифе
|Оплата при предлагаемом тарифе
|Разница
|В сумах
|В %
|1
|50 кВт·ч
|14 750
|16 250
|1 500
|10%
|2
|100 кВт·ч
|29 500
|32 500
|3 000
|10%
|3
|150 кВт·ч
|44 250
|48 750
|4 500
|10%
|4
|200 кВт·ч
|59 000
|65 000
|6 000
|10%
|5
|250 кВт·ч
|73 750
|81 250
|7 500
|10%
|6
|300 кВт·ч
|88 500
|113 750
|25 250
|29%
|7
|350 кВт·ч
|103 250
|146 250
|43 000
|42%
|8
|400 кВт·ч
|118 000
|178 750
|60 750
|51%
Как сообщили «Газете.uz» в Минэкономразвития, при предлагаемых дифференцированных тарифах дополнительные расходы у абонентов, использующих до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц, вырастут примерно на 10% — до 7500 сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — на 25 тысяч сумов, а для абонентов, использующих до 400 кВт·ч, — на 61 тысячу сумов.
|№
|Газ
|Вне отопительного сезона
|Потребление
|Оплата при текущем тарифе
|Оплата при предлагаемом тарифе
|Разница
|В сумах
|В %
|1
|100 куб. м
|38 000
|41 000
|3 000
|8%
|2
|150 куб. м
|57 000
|61 500
|4 500
|8%
|3
|200 куб. м
|76 000
|82 000
|6 000
|8%
|4
|250 куб. м
|95 000
|142 000
|47 000
|49%
|5
|300 куб. м
|114 000
|202 000
|88 000
|77%
По данным Минэкономразвития, вне отопительного сезона у абонентов с потреблением до 200 кубометров расходы увеличатся до 6000 сумов в месяц, при потреблении до 300 кубометров — до 88 тысяч сумов в месяц.
|№
|Газ
|В отопительный сезон
|Потребление
|Оплата при текущем тарифе
|Оплата при предлагаемом тарифе
|Разница
|В сумах
|В %
|1
|100 куб м
|38 000
|41 000
|3 000
|8%
|2
|300 куб м
|114 000
|123 000
|9 000
|8%
|3
|500 куб м
|190 000
|205 000
|15 000
|8%
|4
|700 куб м
|266 000
|287 000
|21 000
|8%
|5
|800 куб м
|304 000
|407 000
|103 000
|34%
|6
|1000 куб м
|380 000
|647 000
|267 000
|70%
Для абонентов, потребляющих в отопительный период до 700 кубометров природного газа, дополнительные расходы после повышения составят до 21 тысячи сумов в месяц, при потреблении до 1000 кубометров — до 267 тысяч сумов в месяц.
Как мы уже писали, всего в республике насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объема потребляемой населением электроэнергии.
В Узбекистане 85% из 4 млн абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.
В предыдущий раз цены на электричество и газ повышались в августе 2019 года.
Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития 18 мая анонсировали реформу рынка энергоресурсов, а также внедрение социальной нормы потребления электричества и газа по всему Узбекистану. Рынок нуждается в поэтапном реформировании, чтобы привлечь частные инвестиции и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, заявили в министерствах.