С 15 августа в Узбекистане повышаются тарифы на природный и сжиженный газ, а также электроэнергию. Изменение цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы утверждено постановлением Кабинета Министров от 30 июля.
Цена кубометра природного газа, отпускаемого населению при наличии счетчиков, составит 380 сумов (сейчас — 320 сумов, рост — 18,7%). При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 660 сумов (сейчас — 553, +19,3%), на отопление — 380 сумов (сейчас — 320, +18,7%).
Килограмм сжиженного газа, реализуемый населению для потребления в быту, будет стоить 1120 сумов вместо нынешних 950 сумов (17,8%).
Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для бытовых потребителей увеличивается с 250 до 295 сумов (+18%), для других категорий потребителей тариф составит 450 сумов.
При оплате авансом за электроэнергию и природный газ до вступления новых тарифов в силу (т. е. до 15 августа) население освобождаются от доплаты при изменении тарифов на срок не более последующих 6 месяцев со дня оплаты. В дальнейшем этот срок сокращается до не более 2 месяцев (сейчас — 6 месяцев).
В постановлении содержится поручение с 15 августа ввести новые тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и канализации «с учетом обеспечения рентабельности оказываемых услуг».
С этой же даты будут установлены новые цены на уголь, производимый и реализуемый «Узбекуголь» и «Шаргунькумир» потребителям, — действующая розничная цена для населения и бюджетных организаций повысится на 10%.
Местным властям поручено принять необходимые меры по обеспечению населения, особенно проживающего в труднодоступных населенных пунктах, а также бюджетных организаций угольной продукцией, в том числе за счет экспорта.
С 15 августа также должны быть установлены новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте (за исключением маршрутного и линейного такси).
Последний раз тарифы на газ и электроэнергию повышались в ноябре прошлого года. Повышение цен планировалось с 1 июня (предлагаемые тарифы были ниже утвержденных), однако впоследствии срок был перенесен.
Министр энергетики Алишер Султанов заявлял, что большого роста тарифов на энергоресурсы не будет. Об изменениях цен на уровне инфляции говорил также председатель «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков.
С 1 августа минимальный размер заработной платы, а также размеры пенсии, стипендии и пособия в Узбекистане повышаются на 10%.
Татьяна Н
В дальнейшем этот срок сокращается до не более 2 месяцев (сейчас — 6 месяцев).
А че удобно. Это у нас так все нестабильно, что нужно оставить возможность хоть каждые 2 месяца увеличивать цены?
Георгий Александров
И всё это накануне Дня Независимости. Вообще уже ничего святого не осталось..
Zokirkhoja Isakhodjaev
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.
Вот хорошо устроились, занимаются непонятно чем, каждый раз предлогают одно и тоже. Повышать, поднимать цены на все! А зачем нам нужен такой Каб Мин? Поднимать цены на все в год по несколько раз, может каждый. И я могу, и Абдусаттор может так делать. Ну зачем нам нужны такие министры? Ну конечно, все они на гособеспечении, зп от 10 млн до 30 млн.
А у народа дело не идут хорошо. И врятли будет что то для народа
Rina скаЯ
а главное, во время, как раз детей в школу собирать, хорошо, что школьную форму отменили, думаем, что хватит денег терадки купить, а порванный рюкзак заменим пакетом
Тимур Раджапов
Минималку подняли на 10%, цены на электричество на все 18. Автоматом цены на все взлетят скоро. Пора валить.
Венера Куттибаева
заплата на 10%, а цены на 18%, народ все богатеет! столько эмоций сразу.