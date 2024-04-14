Президент Шавкат Мирзиёев совершил поездку в Джизакскую область, где принял участие в запуске строительства промышленной зоны, специализирующейся на металлургии, и солнечной электростанции, а также ознакомился с деятельностью автозавода ADM Jizzakh и с другими объектами. На совещании в Джизаке глава государства говорил о возможностях развития экономики области.





Цитата недели. «Если Бог даст мне здоровье и жизнь, придут дни, когда у нас не будет бедности и безработицы. Я посвятил этому семь лет своей жизни, создал для этого систему, создал законы, открыл мир. Я пришёл на эту работу, чтобы мой народ жил хорошо, чтобы у него сбывались мечты, чтобы дети жили в благополучии, были счастливыми, чтобы внуки рождались здоровыми, чтобы работала медицина, работала школа, чтобы дороги были ровными. Кто будет думать о народе Узбекистана, если не мы?» Президент Шавкат Мирзиёев на совещании в Джизаке 9 апреля.

Благоустройство в Ташкенте планируется проводить по единым стандартам по опыту Сиднея (Австралия). Об этом на собрании в Юнусабадском районе сообщил хоким Шавкат Умурзаков. «Идеальные условия должны быть не только в центре, но и в отдалённых махаллях», — заявил он.

Ввоз и продажу электронных сигарет предлагается запретить. Минздрав отмечает рост употребления электронных сигарет, особенно среди молодёжи, включая школьников, и разработал соответствующий законопроект.

Трудовым мигрантам будут компенсировать расходы, связанные с получениями профессиональных и языковых сертификатов. Тем, кто попал в затруднительное положение за рубежом, обеспечат помощь. Вернувшихся из трудовой миграции поддержат трудоустройством, их работодатели получат субсидии. Обзор указа президента.

Цифры недели. Почти 4500 человек были привлечены к ответственности за домашнее насилие за три месяца. За этот же период решениями судов за сексуальное домогательство были наказаны 318 человек.

Колонка: Школы должны иметь базовые условия санитарии и гигиены. Дети имеют право на доступ к чистой воде и достойным санитарным условиям в школах, где они проводят большую часть дня. Их отсутствие ведёт к ухудшению здоровья и влияет на посещаемость. Офис достижения результатов Агентства стратегических реформ при президенте делится результатами анализа проблемы.

Будет ли очередная «коррекция» обменного курса в Узбекистане? За прошлый месяц сум обесценился к доллару на 1,4%, а с начала года — на 2,75%. Экономист Миркомил Холбоев проанализировал причины относительно быстрой девальвации национальной валюты и поделился мнением, является ли она реальной коррекцией курса, как это было в августе.

Компания Biofarm Plyus подала в суд на жителей махалли «Шайх Шиблий» с просьбой ограничить их действия, направленные против строительства ЖК на территории Института вакцин. Застройщик считает, что борьба жителей отнимает время и приносит убытки, которые граждане должны возместить.

Фотоистория: Ифтар в сельской семье в Галляарале. Фотограф Холида Мусулмон в очередном репортаже рассказывает о подготовке к ифтару семьи из села Чувиллок в Джизакской области и мальчишках, за сладости и деньги поющих соседям перед разговением.

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