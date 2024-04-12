Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения законопроект, предусматривающий запрет на оборот ряда табачных и никотиновых изделий, электронных сигарет и систем нагрева табака, а также введения ответственности в этой сфере.

Сейчас по статье 37 закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции» запрещается ввоз в Узбекистана (в том числе посредством международных почтовых и курьерских отправлений) и реализация на территории страны некурительной табачной продукции, в том числе никотинсодержащих некурительных изделий, никотиновых и безникотиновых жидкостей, устройств для употребления табака и никотина с никотиновыми и безникотиновыми жидкостями, а также электронных сигарет, в которых содержатся вещества, направленные на повышение привлекательности такой продукции, или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Проектом закона предлагается разделить табачные изделия на виды исходя из их состава, а не по типу курения (курительные и некурительные). Такой подход, как ожидается, предотвратит различное толкование данной нормы в юридической практике.

Документом предлагается запретить ввоз, вывоз и транзит через территорию Узбекистана, производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или передачу, а также реализацию:

продукции, содержащей в качестве сырья табачные листья и (или) другие части табачного растения (нагревательные табачные изделия, табачный снюс, нюхательный табак, жевательный табак);

продуктов, которые содержат никотин или его производные, включая соли никотина, растворы, никотиновые жидкости или гели с содержанием никотина, но без содержания табачного листа и (или) других частей табачного растения (безникотиновые жидкости для электронных систем доставки никотина, электронные сигареты с безникотиновой жидкостью, безникотиновые смеси для кальяна);

продукция, не содержащая табак и никотин, но предназначенная для использования с устройствами для употребления табака и никотина (безникотиновые жидкости для электронных систем доставки никотина, электронные сигареты с безникотиновой жидкостью, безникотиновые смеси для кальяна).

устройства для употребления табака и никотина, за исключение кальянов (неэлектронных), трубок, мундштуков, а также их составных частей и элементов).

Физлицам также предлагается запретить ввозить указанную табачную продукцию и устройства для употребления табака и никотина для собственных нужд, без намерения их использования в предпринимательских целях, а юрлицам — в качестве выставочных образцов и образцов для испытаний.

Сейчас по закону содержание никотина в аэрозоле (паре, дыме) одной сигареты (с фильтром или без фильтра) или изделия с нагреваемым табаком не должно превышать 1 миллиграмм. Поправками предлагается считать содержание никотина в самих сигаретах без учёта аэрозоля и изделий с нагреваемым табаком.

В Кодексе об административной ответственности может появиться статья 186−2 (производство, изготовление, приобретение, хранение, транспортировка или передача, реализация, ввоз запрещённых к обороту табачных изделий, устройств для потребления табака и никотина, а также электронных сигарет и кальяна), которая предусматривает за это нарушение штраф от 50 до 100 базовых расчётных величин (17−34 млн сумов). При добровольной сдаче предметов правонарушения предлагается освобождать от ответственности.

Уголовный кодекс планируется дополнить статьёй 186−4 с таким же названием. Часть 1 этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчётных величины (от 68 млн до 136 млн сумов), исправительные работы до 3 лет, ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы до 5 лет после применения административного наказания за это правонарушение.

Если эти действия совершаются в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, повторно или опасным рецидивистом, путём злоупотребления должностным положением, то это будет наказываться штрафом от 400 до 600 БРВ или лишением свободы от 5 до 7 лет.

Если действия совершаются в особо крупном размере, организованной группой или в её интересах, наказанием будет лишение свободы от 7 до 12 лет.

Покровительство путём злоупотребления властью или должностными полномочиями в этом преступлении будет, согласно проекту, наказываться лишением свободы от 7 до 12 лет.

Обоснование

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он разработан на основе поручения Администрации президента от 30 января и премьер-министра от 1 февраля «в целях защиты населения нашей страны, особенно детей и подростков».

«За последние семь лет в страну в нашу проникли „современные“ или „инновационные“ виды никотина и табачных изделий, в частности, электронные системы доставки никотина, жидкости, гели для них, в том числе электронные сигареты, системы нагрева табака, нагревательные табачные изделия, из-за чего выросло их употребление среди населения и молодёжи, особенно детей», — говорится в проекте.

В 2021—2023 годах в Узбекистан было импортировано 5,4 миллиона штук электронных сигарет на сумму 28,5 млн долларов, что в 80 раз больше по сравнению с предыдущими годами (в 2018 году было ввезено 182 тысячи штук электронных сигарет на сумму 349 тысяч долларов).

За этот период правоохранительные органы предотвратили контрабанду 105,3 тысячи штук такой продукции на сумму 11,8 млрд сумов.

На данный момент в стране создана система правовых ограничений для регулирования оборота электронных сигарет:

введено 40 ограничений на реализацию, 14 — на использование и 7 — на производство;

введён акциз на никотиновые жидкости для импортируемых электронных сигарет и табачные стики для систем нагревания табака.

Согласно анализу, приводимому Минздравом, подростки и молодые люди в три раза чаще употребляют электронные сигареты, чем взрослые. Среди старшеклассников быстро растёт интерес к электронным сигаретам, в частности, к курению склонны 26,6 тысячи мальчиков и 8,6 тысячи девочек, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что количество электронных сигарет, изъятых у школьников во время рейдов в школах и общественных местах, увеличивается с каждым годом: 6 случаев — в 2019 году, 27 — в 2020 году, 31 — в 2021 году, 856 — в 2022 году, 1040 — в 2023 году.

Среди населения в возрасте 18−29 лет уровень использования системы нагревания табака (252 тысячи человек) более чем в 2,5 раза выше, чем среди населения в возрасте 30−69 лет (94,2 тысячи человек).

Если не принять необходимые меры, каждый пятый (20%) молодой человек в будущем будет страдать от никотиновой зависимости, предупреждает Минздрав.

«Эти негативные тенденции являются основной целью маркетинговой стратегии табачной индустрии и грозят привить „субкультуру“, которая популяризируется за рубежом с помощью ложной рекламы электронных сигарет и систем нагрева табака как „безопасных, менее вредных, приятных, помогающих бросить курение традиционных сигарет“ среди населения, особенно нашей молодёжи», — говорится в записке.

За последние годы табачные компании увеличили свой бюджет на интернет-рекламу в 12−15 раз, тратя по 2 млн долларов в год в США и Канаде, отмечается в документе.

По этой причине Минздрав предложил запретить оборот электронных сигарет и систем нагревания табака в Узбекистане, а также установить ответственность за нарушение этого запрета.

Международный опыт

В разных странах существуют разные правовые подходы к регулированию обращения электронных сигарет.

В документе отмечается, что продажа электронных сигарет запрещена законом в Бразилии. В Южной Корее продажа электронных сигарет разрешена законом, ограничения на табачные изделия распространяются также на электронные сигареты. В Великобритании электронные сигареты классифицируются как потребительские товары. Электронные сигареты рекомендуются постоянным курильщикам, чтобы бросить курить.

В результате доля взрослых (18 лет и старше), которые ежедневно курят электронные сигареты, составляет 0,4% в Бразилии, 2,8% в Южной Корее и 9,4% в Великобритании.

Строгое регулирование электронных сигарет более эффективно, чем более мягкое регулирование, считают разработчики законопроекта.

В декабре 2023 года Всемирная организация здравоохранения призвала страны принять «срочные меры» для контроля за распространением электронных сигарет, в том числе запретить ароматизированные вейпы.

Оборот электронных сигарет регулируется в 119 странах, в 35 из них их оборот запрещён, в том числе в Аргентине, Бразилии, КНДР, Индии, Иране, Ираке, Норвегии, Сингапуре, Турции, Туркменистане. В Казахстане также рассматривается законопроект о запрете оборота электронных сигарет.

Из-за дополнительных угроз окружающей среде европейские страны, такие как Франция, Бельгия, Великобритания, Ирландия и Германия, рассматривают возможность запрета электронных сигарет. В Германии общественность призывает правительство запретить эти продукты на всей территории Европейского союза, говорится в пояснительной записке.

В 175 странах оборот систем нагревания табака регулируется, а в 19 странах их оборот запрещён, включая Австралию, Бразилию, КНДР, Индию, Иран, Мексику, Сингапур, Турцию, Катар.

Обсуждение проекта продлится до 18 апреля.