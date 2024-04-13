Независимо от того, каковы внешние угрозы, Узбекистан будет к ним готов, если будут удовлетворены потребности людей, заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании в Джизакской области 9 апреля. Кадры его речи были показаны в субботу в сюжете программы «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».

«Даже человек, далёкий от политики, видит и понимает, что происходит в мире. Люди, которые говорит, что они не политики, видят и понимают это. Есть много вопросов, у которых нет решений. Нарушен баланс на международной арене. Кардинально изменились правила и порядки. Будет справедливо сказать, что даже у тех стран, которые считались друзьями, потеряно взаимное доверие», — сказал президент.

Никто не знает, куда дальше могут расшириться конфликты и какими будет их масштаб, отметил он.

«Почему я говорю вам это? Ценим ли мы эту истинную независимость или нет? Независимо от того, каковы внешние угрозы, мы будем готовы к этим угрозам, если мы удовлетворим потребности людей. Чтобы сохранить мир в нашей стране, обеспечить доходами наших людей, создать для них достойные условия, нам нужна стабильная и быстро растущая экономика. Нам нужны высокодоходные новые рабочие места. Нам нужен экспорт», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава государства заявил, что в основе перечисленного им лежат «самоотверженность и патриотизм». «Самое важное — должно измениться сознание, чтобы в конечном итоге создать рабочие места, убедить людей и служить государственной политике», — заявил он.

«Я всё равно этого добьюсь. Добьюсь. Если Бог даст мне здоровье и жизнь, придут дни, когда у нас не будет бедности и безработицы. Я посвятил этому семь лет своей жизни, создал для этого систему, создал законы, открыл мир. Я пришёл на эту работу, чтобы мой народ жил хорошо, чтобы у него сбывались мечты, чтобы дети жили в благополучии, были счастливыми, чтобы внуки рождались здоровыми, чтобы работала медицина, работала школа, чтобы дороги были ровными. Кто будет думать о народе Узбекистана, если не мы?» — сказал президент.

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«Газета.uz» писала, что во время поездки в Джизакскую область Шавкат Мирзиёев принял участие в запуске строительства промышленной зоны, специализирующейся на металлургии, и солнечной электростанции, а также ознакомился с деятельностью автозавода ADM Jizzakh и с другими объектами.