В Минэнерго Узбекистана заявили о снятии с 8 марта лимитов на подачу электроэнергии за счёт нормализации давления газа. На ТЭС для производства электричества снова используется больше газа и меньше угля с мазутом.

Международные резервы Узбекистана за два месяца снизились на $2,37 млрд — до $32,2 млрд. Это минимум с сентября. Физический объём золота не изменился, а вот стоимость золотого запаса и резервы в иностранной валюте сократились. Часть средств пошла на погашение евробондов на $500 млн.

Со вторника по Узбекистану пройдут дожди. В среду заток холодной воздушной массы продолжится, и к четвергу температура воздуха понизится ночью до 0…-5 градусов, днём — до +3…+8. Местами дождь перейдёт в снег.

Компании Gazli Gas Storage прокомментировала смену учредителей у оператора крупнейшего газохранилища Узбекистана «Газли». «Бахтиёр Фазылов остаётся основным бенефициаром как до, так и после реструктуризации. Компания никогда не принадлежала лицам под санкциями», — говорится в заявлении.

Центр безопасности фармацевтической продукции при Минздраве опубликовал список 19 препаратов для снижения веса, которые продаются через интернет. Они содержат сильнодействующее вещество сибутрамин и не зарегистрированы в качестве лекарственных средств. Их продажа в Узбекистане запрещена. Список.

В прошлом году Узбекистан покупал природный газ из России по 160 долларов за 1000 кубометров, сообщает «Коммерсантъ». Эта цена ниже средних цен продаж российского газа как в Турцию, так и в Китай.

Жители махалли «Шайх Шиблий» просили суд отменить разрешение на строительство жилого комплекса на территории бывшего НИИ вакцин и сывороток. Суд и апелляционная инстанция отклонили просьбу. Как проходило рассмотрение апелляции — в репортаже «Газеты.uz».

Министр культуры Озодбек Назарбеков ответил на вопрос о возможности принимать меры в отношении артистов, совершающих неподобающие действия в сети или на ТВ. «Минкульт — не нянечка в детском саду», — заявил он, напомнив, что «мы живём в демократической стране».

Новым хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Нурилла Абдурахманов, до этого работавший помощником хокима Чиланзарского района в махалле «Гавхар».

В национальную статистическую систему Узбекистана до конца 2024 года будут внедрены принципы обеспечения качества официальной статистики ООН. Агентству статистики поручено ежегодно формировать и публиковать показатели минимальных потребительских расходов населения и уровня бедности.

Ощущаемый уровень инфляции в Узбекистане в феврале снизился до 12,7%. В опросе Центробанка выросла доля респондентов, которые указали на резкое подорожание бензина и проезда на фоне закрытия метановых заправок из-за нехватки газа.

В мечетях Узбекистана 10 марта начались чтения вечерней молитвы таравих, совершаемой в период месяца Рамазан. Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин подготовил фоторепортаж из одной из старейших мечетей Ташкента — «Охун Гузар» (построена в 1850 году).

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