Нурилла Абдурахманов назначен хокимом Бектемирского района Ташкента, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Его кандидатуру одобрили на сессии кенгаша народных депутатов в понедельник.

До назначения Нурилла Абдурахманов работал помощником хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле «Гавхар» Чиланзарского района.

Он родился в 1981 году, имеет высшее образование. Ранее работал на ряде ответственных должностей в хокимиятах Мирабадского, Чиланзарского и Яккасарайского районов.

Предыдущий хоким района Тапил Махамадзияев был освобождён от должности в начале февраля. Ранее президент поручил премьер-министру проверить нескольких глав районов столицы, включая Махамадзияева, на соответствие должности.