В Узбекистане с 8 марта перестали вводить ограничения на подачу электроэнергии. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев.

В воскресенье, 10 марта, на всех электростанциях в стране было произведено 238,9 млн кВт·ч электроэнергии, что на 4% больше дневного плана (он формируется исходя из запросов предприятий на электричество). На тепловых электростанциях было использовано 48,2 млн кубометров природного газа (6 марта — 43,5 млн), 16,8 тысячи тонн угля (20 тысячи) и 4000 тонн мазута (9000).

Потребление электроэнергии за сутки составило 223,4 млн кВт·ч (на 8% больше плана), из которого 15,6 млн кВт·ч — это импорт из Туркменистана.

Потребителям было также поставлено 145,6 млн кубометров газа (+9%).

«Возвращение давления природного газа к нормативной схеме обеспечило отмену ограничений, введённых в системе электроснабжения с 17 февраля. С 8 марта какие-либо ограничения на подачу электроэнергии в регионах страны не применялись», — говорится в сообщении.

В воскресенье через 1325 (из 1517) газовых автозаправок (АГНКС) было реализовано 13,4 млн кубометров газа. 7 марта объём продажи составил 14,9 млн кубометров, 8 марта — 15 млн, 9 марта — 15,6 млн.

В конце ноября министр энергетики Журабек Мирзамахмудов рассказывал, как планируется покрывать возможный дефицит энергоресурсов зимой. Среди мер — использование мазута для выработки энергии, перевод крупных предприятий на ночной режим работы, сокращение подачи газа на заправки и другие.