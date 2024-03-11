Ощущаемая (личная) инфляция населением в феврале снизилась до 12,7%, что на 0,8 процентных пункта ниже, чем в январе, говорится в обзоре Центрального банка Узбекистана.





По данным регулятора, выросла доля респондентов (с 46% до 53%), которые заявили о резком подорожании бензина и топлива. На втором месте по росту цен, согласно опрошенным, оказались проезд в пассажирском транспорте и услуги перевозок — с 23% до 32%.

Это произошло на фоне полного закрытия или ограничения работы метановых заправок по стране из-за нехватки газа. Корреспонденты «Газеты.uz» в Ташкенте, добирающиеся на работу на такси, отметили рост цен за проезд в 1,5−2 раза.

Согласно официальным данным Агентства статистики при президенте, в феврале бензин подорожал на 1,1%, а услуги пассажирского транспорта — на 0,5%.





30% опрошенных (в январе — 33%) отметили рост цен на овощи и фрукты, 29% — на мясо и молоко, 24% — на лекарства, 21% — на яйца, стройматериалы, одежду и обувь.

В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции в прошлом месяце был выше всего в Ташкенте — 16,1% (в январе — 16,5%), Сырдарьинской области — 13,9% (14,3%) и Ташкентской области — 13,2% (13,2%). Меньше всего рост цен ощутили жители Каракалпакстана — 9,1% (10,3%), Хорезмской области — 10,7% (13,6%) и Андижанской области — 11,1% (11,3%).





Ощущаемый уровень инфляции у жителей с доходом выше 15 млн сумов в месяц снизился с 17,2% до 16,9%, с доходом 7−10 млн сумов — с 14,9% до 14%, с доходом 5−7 млн сумов — с 13,2% до 11,8% и в остальных группах. Исключение составили респонденты с доходом 10−15 млн сумов, у которых показатель вырос с 14,3% до 14,6%.