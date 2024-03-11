В 2023 году Узбекистан покупал природный газ из России по 160 долларов за 1000 кубометров. Об этом пишет «Коммерсантъ» в материале о диверсификации российских рынков сбыта газа.

Узбекистан начал импорт российского газа через территорию Казахстана 7 октября 2023 года. Согласно договору между UzGasTrade и «Газпромом», суточные поставки составляют 9 млн кубометров, или 2,8 млрд кубометров в год. Такой объём будет стоить около 448 млн долларов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее заявил, что весь российский газ пойдёт на внутренний рынок, где для госпредприятий и бюджетных организаций с 1 октября подняли тариф до 1000 сумов, а для юридических лиц — до 900 сумов. Для населения тариф остаётся неизменным с 2019 года — 330 сумов.

По данным «Коммерсанта», цена поставок в Узбекистан значительно ниже средних цен продаж как в Турцию (около $270−280 за 1000 кубометров), так и в Китай ($260−270). Тем не менее текущая цена позволяет «Газпрому» получать прибыль в $20−22 за 1000 кубометров, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.

Транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан с 2026 года планируется увеличить с текущих 3 млрд кубометров до 11 млрд кубометров в год, сообщил ТАСС со ссылкой на казахстанское Минэнерго.

Сергей Кондратьев считает, что на фоне падающей внутренней добычи газа объёма в 11 млрд кубометров Узбекистану хватит для выполнения экспортного контракта перед Китаем (сообщается о 10 млрд кубометрах).

«На мой взгляд, для того чтобы Узбекистан вышел на экспорт 5−6 млрд кубометров в Китай к 2030 году, ему придётся увеличить импорт до 15−18 млрд кубометров. Конечно, в этом случае речь идёт не только о поставках из России, но и наращивании импорта из Туркменистана», — сказал эксперт.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что к середине 2024 года Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан планируют определиться с обязательствами в области сотрудничества по поставкам и транзиту газа на 15 лет.

Как мы сообщали ранее, власти Узбекистана намерены за $500 млн модернизировать магистральную газовую систему для увеличения объёмов импорта газа «с севера». Сейчас по этому направлению Узбекистан получает российский газ. Объем поставок планируется увеличить с 9 до 32 млн кубометров газа в сутки.

Всемирный банк предупредил, что страны Центральной Азии в скором времени могут столкнуться с ростом дисбаланса спроса и предложения газа.