Президент Узбекистана 4 марта подписал постановление о мерах по организации деятельности Агентства статистики при президенте.

Согласно документу, в национальную статистическую систему Узбекистана до конца 2024 года будут внедрены базовые принципы обеспечения качества официальной статистики ООН.

Для этого постановлением поручено принять ряд мер:

Наладить формирование статистической информации, распространяемой производителями официальной статистики, на основе Типовой модели производства статистической информации (GSBPM); Принять необходимые организационные меры в рамках полного внедрения руководств по управлению качеством, рекомендованных ООН. При этом:

в каждом производителе официальной статистики будет разработана политика качества и распространения официальной статистике;

на основе утверждённого ООН руководства (NQAF) будет разработано Национальное руководство по управлению качеством;

с привлечением международных экспертов будет организовано проведение глобальной оценки национальной статистической системы и объявление её результатов.

В документе установлено, что:

Агентство статистики осуществляет свои полномочия, связанные с формированием официальной статистики, независимо от всех государственных органов и организаций;

не допускается любое вмешательство в законную деятельность органов статистики, в том числе в процессы проведения статистических наблюдений, подготовки и опубликования статистических данных;

статистические данные, формируемые Агентством статистики, публикуются в качестве официальной статистической информации;

управления статистики Каракалпакстана, областей и Ташкента, а также отделы статистики районов и городов независимы от органов государственной власти на местах и подчиняются непосредственно Агентству статистики.

Агентству статистики совместно с Министерством занятости и сокращения бедности, Национальным агентством социальной защиты, Министерством экономики и финансов поручено ежегодно формировать и публиковать показатели минимальных потребительских расходов населения и уровня бедности в рамках данных выборочного наблюдения домохозяйств.

С 1 января 2025 года консалтинговые компании, вузы и научно-исследовательские институты будут привлекаться к процессу статистических наблюдений.

До конца 2024 года будет налажен электронный обмен данными между интегрированной информационной системой «Статистика» и межведомственной интеграционной платформой системы «Электронное правительство».