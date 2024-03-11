Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков на пресс-конференции 11 марта прокомментировал действия актёра и комика Шукурулло Исроилова на телеканале Zo’r TV, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В январе артист в прямом эфире передачи «Эрталабдан салом» («Утренний привет») сделал неприличный жест, ударив ладонью перпендикурярно по сжатому кулаку. Позже Исроилов записал видеообращение, в котором пояснил, что использовал «неподобающий жест», который попал в эфир сразу после завершения рекламы, во время ссоры с оператором. Он попросил прощения за свои действия.

Один из журналистов на пресс-конференции спросил у министра, есть ли у Минкульта полномочия по контролю и принятию мер в отношении таких артистов.

Министр Озодбек Назарбеков отметил, что подобные вопросы «всегда в тренде», их задают часто.

«Одно мы должны правильно понять, друзья, что мы живём в демократической стране. Министерство культуры — не нянечка в детском саду, оно не идёт к каждому представителю сферы и не говорит: „Вы высказались неправильно, не говорите так, говорите так“. Вы спрашиваете о людях, которым 40−50 лет. Насколько логично говорить с ними о духовности и манерах? Должен ли министр заниматься этим вопросом и разъяснять 50-летнему человеку вещи, о которых говорят в детском саду и которым обучают в школе? Это подпадает под демократические нормы или нет? Вот как на это надо смотреть», — заявил Озодбек Назарбеков.

По его словам, министерство, тем не менее, изучает неподобающие действия артистов.

«У нас есть профилактические меры рекомендательного характера. Было бы ошибкой говорить, что „никто не реагирует, а Министерство культуры молчит“. Как только появляются подобные неприличные вещи, мы говорим с артистом и предупреждаем его, а при необходимости заставляем написать [объяснительную]. Ни одно подобное действие в интернете не остаётся [без внимания]. Но если мы примем против них меры, другая сторона поднимет голову, либеральная сторона будет совершенно недовольна. Подобные ситуации с нами случались неоднократно и происходят до сих пор», — сказал министр.

По мнению главы Минкульта, духовность — это индивидуальное понятие, у каждого человек личный предел духовности.

«Понятие духовности, прежде всего, зависит от внутренней культуры каждого человека. Каждый видит пределы духовности по-своему. Нет чёткого порядка, что одна сторона границы — бездуховность, а другая — духовность. Кто-то считает духовными свои выступления или поведение в сети. Потому что это его личное понимание. Но министерство всегда проводит профилактические мероприятия рекомендательного характера. Ни министерство, ни „Узбекконцерт“ не будут стоять в стороне и наблюдать, когда происходят подобные ситуации», — сказал Озодбек Назарбеков.

В феврале 2023 года заместитель министра культуры Баходир Ахмедов раскритиковал артистов за низкий уровень творчества, «обсуждение» работы министерства и другое. По его словам, артисты «должны быть немного в рамках» и писать песни, подходящие менталитету.