Центр безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения Узбекистана сообщил о запрете на продажу и хранение 19 препаратов, предназначенных для снижения веса, которые реализуются через интернет. Обращаясь к гражданам и аптекам, центр призвал их к бдительности.
Список препаратов:
- Reborn Ultimate
- Lipotrim Ultra
- «Сексуальная фигура»
- Al-Sheikh
- Fatzorb
- Fatzorb Ultra
- Fatzorb Plus
- Spirulina
- Arabic
- Reduksin Layt
- Kod S
- Shafran diet
- Gold Puma
- «Блокатор жира»
- Hot pepper
- «Ферментаиз»
- "Липоксин для похудения"
- «Куаймый Extra»
- Slim ultra (Samyun Wan)
Исследование этих препаратов, ввезённых в Узбекистан незаконно и изъятых правоохранительными органами, установило, что в них содержится сибутрамин. Это анорексигенное лекарственное средство, препарат амфетаминового ряда, психостимулятор, снижающий аппетит и усиливающий чувство насыщения. В Узбекистане сибутрамин включён в перечень сильнодействующих веществ.
Вышеуказанные 19 препаратов не зарегистрированы в Узбекистане в качестве лекарственных средств (не входят в Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий).
В Узфармконтроле предупредили об уголовной ответственности за незаконный ввод в оборот сильнодействующих или токсичных веществ.