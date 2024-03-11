Центр безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения Узбекистана сообщил о запрете на продажу и хранение 19 препаратов, предназначенных для снижения веса, которые реализуются через интернет. Обращаясь к гражданам и аптекам, центр призвал их к бдительности.

Список препаратов:

Reborn Ultimate Lipotrim Ultra «Сексуальная фигура» Al-Sheikh Fatzorb Fatzorb Ultra Fatzorb Plus Spirulina Arabic Reduksin Layt Kod S Shafran diet Gold Puma «Блокатор жира» Hot pepper «Ферментаиз» "Липоксин для похудения" «Куаймый Extra» Slim ultra (Samyun Wan)

Исследование этих препаратов, ввезённых в Узбекистан незаконно и изъятых правоохранительными органами, установило, что в них содержится сибутрамин. Это анорексигенное лекарственное средство, препарат амфетаминового ряда, психостимулятор, снижающий аппетит и усиливающий чувство насыщения. В Узбекистане сибутрамин включён в перечень сильнодействующих веществ.

Вышеуказанные 19 препаратов не зарегистрированы в Узбекистане в качестве лекарственных средств (не входят в Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий).



В Узфармконтроле предупредили об уголовной ответственности за незаконный ввод в оборот сильнодействующих или токсичных веществ.