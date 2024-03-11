Центр безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения Узбекистана сообщил о запрете на продажу и хранение 19 препаратов, предназначенных для снижения веса, которые реализуются через интернет. Обращаясь к гражданам и аптекам, центр призвал их к бдительности.

Список препаратов:

  1. Reborn Ultimate
  2. Lipotrim Ultra
  3. «Сексуальная фигура»
  4. Al-Sheikh
  5. Fatzorb
  6. Fatzorb Ultra
  7. Fatzorb Plus
  8. Spirulina
  9. Arabic
  10. Reduksin Layt
  11. Kod S
  12. Shafran diet
  13. Gold Puma
  14. «Блокатор жира»
  15. Hot pepper
  16. «Ферментаиз»
  17. "Липоксин для похудения"
  18. «Куаймый Extra»
  19. Slim ultra (Samyun Wan)

Исследование этих препаратов, ввезённых в Узбекистан незаконно и изъятых правоохранительными органами, установило, что в них содержится сибутрамин. Это анорексигенное лекарственное средство, препарат амфетаминового ряда, психостимулятор, снижающий аппетит и усиливающий чувство насыщения. В Узбекистане сибутрамин включён в перечень сильнодействующих веществ.

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Вышеуказанные 19 препаратов не зарегистрированы в Узбекистане в качестве лекарственных средств (не входят в Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий).

В Узфармконтроле предупредили об уголовной ответственности за незаконный ввод в оборот сильнодействующих или токсичных веществ.