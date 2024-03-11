Компании Gazli Gas Storage выступила с заявлением в ответ на «необоснованные и клеветнические высказывания в СМИ о предполагаемых скрытых участниках компании».

Ранее «Газета.uz» сообщала, что российский «Форус» передал гонконгской Daxon Holdings контрольную долю (60%) в СП Gazli Gas Storage, которая управляет крупнейшим газохранилищем Узбекистана «Газли». Редакция писала, что о Daxon Holdings в интернете практически нет информации.

В августе 2023 года центр «Досье» сообщил, что одним из совладельцев «Форуса» мог быть Иван Егоров — деловой партнёр бизнесмена Геннадия Тимченко (в марте 2022 года попал под санкции Евросоюза, в СМИ (включая Forbes) его называли «другом президента России Владимира Путина»). Журналисты предположили, что проект по развитию газового месторождения мог финансироваться таким образом: Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса», «Форус» — от Егорова, а тот — от компании «Веста», которую финансируют структуры, близкие к Тимченко.

На днях радио «Озодлик» со ссылкой на корпоративные документы сообщило, что Daxon Holdings владеют три компании: Kenfame Limited (учредителем указан Иван Егоров, который якобы передал свою долю узбекистанскому предпринимателю Бахтиёру Фазылову), Denmount Limited (сообщается, что учредитель — Бахтиёр Фазылов) и Sunworth Limited (учредитель — Санжар Самиев, который работал в компании Eriell Бахтиёра Фазылова).

В Gazli Gas Storage в ответ на это сообщили, что в октябре 2023 года была завершена корпоративная реструктуризация, в результате которой доля, ранее принадлежавшая «Форусу», была передана компании Daxon Holdings Limited, зарегистрированной в Гонконге.

«Бахтиер Фазылов остаётся основным бенефициаром как до, так и после реструктуризации. ООО „Gazli Gas Storage“ никогда не принадлежало лицам, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении.

Решение о релокации в Гонконг было принято «в связи с существенным объёмом бизнеса с китайскими компаниями», заявили в компании.

«Юридическая регистрация в Гонконге облегчит расчёты и привлечение дополнительного финансирования, закупки оборудования для дальнейшего развития бизнеса. Кроме того, реорганизация упрощает структуру владения и делает её более прозрачной и приемлемой для международных инвесторов и контрагентов», — отмечается в заявлении.

Gazli Gas Storage как оператор хранилища «Газли» сейчас работает над трёхкратным увеличением объёма хранения газа — с 3 млрд до 10 млрд кубометров, сообщили в компании.

«Вложения иностранных инвесторов в размере 310 млн долларов уже принесли результат: мощность газохранилища была увеличена на 50%, достигнув 4,5 миллиардов кубических метров. За первые три года добыча нефти превысила базовый план на 25−30%, в результате чего было добыто 47 тысяч тонн нефти, а добыча газа достигла 550 миллионов кубометров, что способствует насыщению внутреннего рынка Узбекистана. Проект также расширил возможности для трудоустройства: к настоящему времени создано более 200 новых рабочих мест, и планируется создать ещё 100», — отмечается в заявлении.

Основной задачей Gazli Gas Storage, указывается в заявлении, является увеличение объёмов хранения газа в подземном хранилище газа месторождения «Газли» в комплексе с доразведкой и доразработкой газовых горизонтов и нефтяных оторочек месторождения в Бухарской области.

Компания также привела список своих руководителей: генеральный директор — Отабек Акбаралиевич Джабриев, первый заместитель гендиректора и главный инженер — Махаматходжа Хабибуллаевич Сайдазимов и заместитель гендиректора по финансовым вопросам — Ирина Анатольевна Братухина.