Официальные резервные активы Узбекистана на 1 марта 2024 года составили 32,19 млрд долларов, уменьшившись за январь-февраль на 2,37 млрд долларов, следует из данных Центрального банка.

«Газета.uz» ранее сообщала, что ЦБ задерживает публикацию данных о золотовалютных резервах, которые не были опубликованы за январь, теперь же они представлены сразу за два месяца.

Согласно данным регулятора, в январе резервы в иностранной валюте сократились сразу на 1,44 млрд долларов, а в феврале — ещё на 381,5 млн. Суммарное снижение составило 1,82 млрд — до $7,55 млрд долларов. Это минимум с сентября 2023 года (когда показатель падал до рекордных с 2013 года 7,39 млрд).

Физический объём золота сначала увеличился на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны), а затем снизился на такой же объём. В результате в резервах сохранилось 11,9 млн тройских унций драгметалла (370,1 тонны), но при этом стоимость золотого запаса уменьшилась на 535,4 млн долларов.

В январе котировки золота снизились с 2076 долларов до 2066, а по итогам февраля — до 2059 долларов. Но в марте его цена несколько раз обновила исторический рекорд и уже приближается к отметке 2200 долларов за унцию.

Центральный банк Узбекистана объясняет сокращение объёма международных резервов «сезонным характером», который «обычно представляет собой тенденцию, наблюдаемую в январе-феврале». При этом, если изучить данные за прошлые годы, то за первые два месяца 2022−2023 годов резервы увеличивались или сокращались незначительно. На эту динамику, по данным регулятора, также повлияло погашение Узбекистаном части суверенных еврооблигаций, выпущенных в 2019 году. В частности, 20 февраля Узбекистан должен был погасить евробонды на 500 млн долларов.

Напомним, по итогам 2023 года «финансовая подушка» страны просела на $1,2 млрд — до 34,56 млрд долларов. Снижение резервов по итогам года тогда произошло впервые с 2018 года. Физический объём золота за год уменьшился почти на 25 тонн.