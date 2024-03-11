В течение текущей рабочей недели по Узбекистану сохранится неустойчивый характер погоды, сообщил Узгидромет.

В понедельник по большей части территории осадков не ожидается. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области, во второй половине дня — по Бухарской и Навоийской областям и к вечеру по Кашкадарьинской и Самаркандской областям местами пройдут дожди. Температура воздуха будет в пределах +15…+20 градусов Цельсия.

Во вторник по большинству областей страны пройдут дожди. Осадков не будет по Каракалпакстану, Хорезмской области и по Ферганской долине. Температура воздуха понизится до +8…+13 градусов.

11−12 марта в отдельных районах возможна гроза.

В среду, 13 марта, дожди, в основном, пройдут лишь в ночные и утренние часы, днём осадков почти не будет. Лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины дождь возможен и в дневные часы.

В четверг по центральным и восточным районам Узбекистана пройдут дожди, преимущественно небольшой интенсивности, в отдельных районах не исключён переход дождя в снег. По северу и югу страны осадков не ожидается.

13−14 марта на территорию страны продолжится заток холодной воздушной массы, и к 14 марта температура воздуха понизится ночью до 0…-5 градусов, днём — до +3…+8.

15 марта по всей территории Узбекистана без осадков. Температура ночью будет в пределах −3…+2 градуса, днём — +6…+11.

Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 11−12 марта местами с усилением до 15−18 м/с.

Погода в Ташкенте

В понедельник днём без осадков. Температура будет в пределах +17…+19 градусов.

12 марта ожидается дождь. Возможно усиление ветра до 12−15 м/с. Температура ночью будет в пределах +7…+9 градусов, днём — +9…+11.

13−14 марта временами дождь, 14 марта возможен переход дождя в снег. Температура ночью будет в пределах 0…-3 градуса, днём — +3…+8.

15 марта без осадков. Температура ночью −3…+2 градуса, днём — +6…+11.