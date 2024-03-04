Верховный суд США постановил, что бывший президент США Дональд Трамп имеет право быть включённым в избирательный бюллетень на предварительных выборах среди республиканцев (праймериз) в штате Колорадо, сообщает CNN.

В декабре суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в республиканских праймериз из-за его предполагаемой роли в штурме Капитолия в январе 2021 года. Такое решение суд принял на основании 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает занимать государственные посты участникам мятежа.

Постановление суда стало беспрецедентным — это был первый случай в истории США, когда суд отстранил кандидата в президенты по 14-й поправке. Аналогичные запреты следом приняли ещё два штата — Мэн и Иллинойс.

Трамп обжаловал постановление суда Колорадо в Верховном суде США, который 4 марта вынес решение в его пользу. Оно является обязательным к исполнению по всей стране. Таким образом запреты в других штатах также должны быть отменены.

CNN назвал вердикт Верховного суда «крупной победой» Трампа, вновь претендующего на пост президента США. Сам политик приветствовал это решение. «Большая победа для Америки!!!» — написал он.