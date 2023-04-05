Бывшему президенту США Дональду Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам — таково количество записей в отчётной документации, которые обвинение считает сфальсифицированными. Об этом сообщает BBC.

Во вторник Трамп прибыл в уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке, где сдался властям и был формально заключён под стражу до предъявления обвинений. Через полчаса Трамп поднялся в зал заседаний на 15-м этаже, где проходило слушание. Ещё примерно через час он покинул здание суда и отправился в своё поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Возле суда собрались многочисленные сторонники и противники Трампа, а также журналисты; прилегающая территория была оцеплена полицией и сотрудниками Секретной службы, которая охраняет Трампа.

Несмотря на многочисленные запросы и интерес со стороны журналистов, суд не разрешил вести прямую трансляцию из зала заседаний, позволив пятерым фотографам лишь сделать несколько снимков перед началом слушаний.

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого было открыто уголовное дело.

Расследование в отношении Трампа касается выплаты денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс. Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о связи с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчётности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Трамп категорически отрицает, что у него была связь со Сторми Дэниэлс. Он называет своё преследование политическим и утверждает, что разбирательство в суде Манхэттена не может быть справедливым.

По прибытии во Флориду Трамп выступил перед сторонниками с 25-минутной речью, заявив, что полностью невиновен и стал жертвой козней демократов, которые «стремятся разрушить» Америку.

«У меня судья-ненавистник Трампа из семьи ненавистников Трампа!», — заметил экс-президент, подчеркнув, что абсолютно все комментаторы и юристы убеждены в безосновательности выдвинутых против него обвинений (это ложное утверждение).

Буквально несколько часов спустя после ареста Трампа Сторми Дэниэлс проиграла в апелляционном суде в Лос-Анджелесе иск о диффамации, который она вчинила в 2018 году тогда ещё президенту. Суд обязал истицу выплатить Трампу 122 тысяч долларов судебных издержек.

Поводом для ее иска стали заявления политика, будто она солгала, когда рассказывала, что какой-то мужчина угрожал ей и ее ребёнку и «требовал оставить Трампа в покое».