Верховный суд Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет права баллотироваться на пост главы государства и обязал исключить его из избирательного бюллетеня штата на предстоящих президентских выборах, пишет CBS. Это значит, что Трамп не сможет участвовать в республиканских праймериз, которые пройдут в этом штате пятого марта.

Такое решение суд принял на основании 14-й поправки к Конституции США. Согласно третьей статье поправки, должностные лица не могут занимать государственную должность после участия в мятеже. Ранее Трампу предъявили обвинения по делам о штурме Капитолия и попытке отменить итоги президентских выборов 2020 года. Политик вину не признает.

Постановление суда стало беспрецедентным, отмечает CBS. Это первый случай в истории США, когда суд отстраняет кандидата в президенты по 14-й поправке Конституции.

Третью часть 14-й поправки приняли в 1868 году, чтобы не допустить во власть бывших чиновников Конфедерации после Гражданской войны в США. Она редко использовалась в современные времена.



Решение распространяется только на территорию Колорадо и не вступит в силу до 4 января. В предвыборном штабе политика заявили, что подадут апелляцию в Верховный суд США.

В общей сложности иски избирателей, оспаривающие кандидатуру Трампа, были поданы в более чем 25 штатах США в преддверии выборов в 2024 году. Иск в суд Колорадо был подан от имени шести избирателей.

Суды в Миннесоте и Мичигане ранее отклонили аналогичные иски группы избирателей. Верховный суд в Мичигане, например, отказался исключать Трампа из избирательного бюллетеня на республиканских праймериз, объяснив это тем, что это «внутрипартийные выборы, служащие внутрипартийным целям».

Как решение суда может повлиять выборы

Пока неясно, какое решение по итогам рассмотрения апелляции примет Верховный суд США, пишет Reuters. Сейчас в составе судей доминирует консервативное большинство, в которое входят трое назначенцев Трампа.

Даже если Верховный суд не удовлетворит апелляцию Трампа, на исходы ноябрьских выборов это существенно не повлияет, отмечает Reuters. Колорадо рассматривается как демократический штат, что означает, что действующий президент Джо Байден, скорее всего, победит там независимо от судьбы Трампа.

«Но похожие иски могут быть поданы в „колеблющихся“ штатах, в которых Трамп должен выиграть, чтобы одержать победу, и хотя ни один из этих судов не связан решением Колорадо, судьи, вероятно, внимательно изучат его, придя к своим собственным выводам», — подчёркивает Reuters.

Об этом же пишет и The Washington Post. Издание отмечает, что если суды в других штатах придут к тому же выводу, что Колорадо, путь Трампа к номинации от республиканской партии и победе на выборах станет намного труднее, если не невозможным.

Аналитики, опрошенные CNN, также говорят, решение суда в Колорадо может повлиять на предвыборную гонку. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Всего их 538 и по штатам они распределены неравномерно — количество зависит от числа жителей. Так, в Калифорнии с 40-миллионным населением, выборщиков больше всех — 55.

«Он [Трамп] не обязательно борется за 10 голосов выборщиков в Колорадо, — сказала политический обозреватель CNN Алисса Фара Гриффин. — Но это создаёт прецедент, а также настрой, который сигнализирует избирателям: впервые в истории он не подходит для участия в выборах на пост президента».

Уголовные дела против экс-президента

В отношении Трампа открыты уже четыре уголовных дела. Он отрицает свою вину по каждому из обвинений. Речь идёт о попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии, о штурме Капитолия в январе 2021 года, о незаконном обращении с секретными документами и о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.