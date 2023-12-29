Власти штата Мэн отказались допускать бывшего президента США Дональда Трампа до участия в праймериз Республиканской партии, сообщает CNN. Это голосование для выдвижения кандидата в президенты. Трамп — основной фаворит республиканцев.

Мэн стал вторым американским штатом, который официально запрещает включать экс-главу страны в бюллетени на президентских выборах в ноябре 2024 года. На прошлой неделе решение об отстранении Трампа от праймериз принял Верховный суд Колорадо. Это стало первым случаем в истории США, когда суд вынес такое решение на основании 14-й поправки к Конституции США. Она запрещает должностным лицам занимать государственную должность после участия в мятеже. Трампу ранее предъявили обвинения по делам о штурме Капитолия и попытке отменить итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президент свою вину не признает.

Государственный секретарь штата Мэн Шенна Беллоуз, как и Верховный суд Колорадо, объяснила своё решение 14-й поправкой к Конституции.

«Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — отметила Беллоуз.

Пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Стивен Чонг назвал Беллоз «сверхпредвзятой демократкой» и обвинил во вмешательстве в процесс выборов. Он пообещал подать жалобу в Верховный суд США.

В общей сложности иски избирателей, оспаривающие кандидатуру Трампа, были поданы в более чем 25 штатах США в преддверии выборов в 2024 году. Суды в Миннесоте и Мичигане отклонили их иски.