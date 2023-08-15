Большое жюри присяжных в штате Джорджия предъявило обвинение бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о попытке отменить итоги президентских выборов 2020 года, сообщают телеканал CNN и газета The New York Times.

Для справки: По результатам выборов президента США 2020 года в них победил нынешний глава государства Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков. Дональд Трамп получил 232. Последний не признал поражения и заявлял, что итоги голосования были фальсифицированы.

Помимо Трампа по обвинению проходят 18 человек. Среди них — адвокат экс-президента Руди Джулиани и экс-глава администрации Белого дома Марк Медоуз и бывший сотрудник Министерства юстиции Джеффри Кларк.

«Трамп и другие обвиняемые отказались признать, что Трамп проиграл [президентские выборы 2020 года], и сознательно и преднамеренно присоединились к заговору с целью незаконно изменить исход выборов в пользу Трампа», — говорится в обвинительном заключении.

Против Трампа выдвинуты обвинения по 13 пунктам, в том числе в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act), заговоре с целью подлога и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги.

Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия инициировала разбирательство по этому делу после того, как в январе 2021 года в СМИ просочилась аудиозапись телефонного разговора Трампа с госсекретарём штата Джорджии Брэдом Раффенспергером. Трамп требовал от Раффенспергера, чтобы тот «нашёл» достаточно голосов для пересмотра итогов выборов и запугивал его уголовной ответственностью в случае отказа. Расследование длилось более 2,5 лет.

До 25 августа экс-президент и остальные обвиняемые должны будут добровольно предстать перед судьёй, которая определит меру пресечения. Начать рассмотрение дела планируется в течение шести месяцев.

Это четвёртое уголовное дело, которое расследуется в отношении 45-го президента США. До этого Трампу были предъявлены обвинения по делу о штурме Капитолия, по делу о хранении секретных документов в своей резиденции во Флориде, а также по делу о фальсификации документов при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Трамп отвергает все выдвинутые против него обвинения и утверждает, что они являются частью политически мотивированной «охотой на ведьм», чтобы помешать ему вновь быть избранным президентом на выборах 2024 года.

В ноябре 2022 года Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента на предстоящих выборах. Опросы показывают, что бывший глава США, несмотря на открытые против него уголовные дела, внушительно опережает по популярности действующих соперников-республиканцев.

Даже если Трампа признают виновным в предполагаемых преступлениях, он по-прежнему может продолжать участвовать в президентской гонке.