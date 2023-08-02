Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщают телеканал CNN и газета The New York Times. Это третье и самое серьёзное из уголовных обвинений, выдвинутых против Трампа, который пытается вернуться в президентское кресло на предстоящих выборах.

Трампа обвиняют по четырём пунктам:

сговор с целью обмана государства;

сговор с целью препятствования официальной процедуре;

воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам;

сговор с целью нарушения прав граждан.

По двум из указанных пунктов экс-президенту США грозит до пяти лет тюрьмы, ещё по двум — до 20 лет лишения свободы.

Расследование в отношении Трампа вёл беспартийный спецпрокурор Джек Смит, который работал в Международном уголовном суде в Гааге.

«Нападение в столице нашей страны 6 января 2021 года стало беспрецедентной атакой на центр американской демократии. Как описано в обвинительном заключении, она была спровоцирована ложью. Ложью обвиняемого, направленной на то, чтобы помешать основополагающей функции правительства США — процессу подведения и сертификации итогов президентских выборов», — заявил Смит, выступая перед журналистами.

В 45-страничном обвинительном заключении говорится, что Дональд Трамп, «несмотря на поражение» на выборах 2020 года, «был полон решимости остаться у власти» и в течение более чем двух месяцев «распространял ложь» о мошенничестве в ходе голосования. «Эти утверждения были ложными, и обвиняемый знал, что они ложны», — подчёркивается в документе.

Вместе с Трампом обвинения предъявлены ещё шести человекам, имена которых не раскрываются. CNN удалось установить имена пятерых из них — это экс-адвокаты Трампа Руди Джулиани, Джон Истмен и Сидни Пауэлл, бывший сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, а также юрист Кеннет Чесебро.

3 августа Трамп должен будет явиться в Федеральный суд столичного округа Колумбия.

Штурм Капитолия

6 января 2021 года тысячи сторонников Дональда Трампа, в то время ещё занимавшего пост президента, ворвались в здание Капитолия, когда там заседал Конгресс США. Обе палаты парламента должны были формально подтвердить победу ныне действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах.

В результате штурма погибли пять человек, включая полицейского. Ещё 140 офицеров полиции были ранены.

Официальное следствие по делу о беспорядках 6 января длится более полутора лет и уже привело к арестам более 850 человек из почти всех американских штатов. Более чем 260 подозреваемых обвиняются в насилии и воспрепятствовании действиям правоохранительных органов.

Судебные разбирательства в отношении Трампа

Дональд Трамп — первый в истории США бывший президент, против которого были открыты уголовные дела.

В июне Трамп официально стал обвиняемым по делу о хранении секретных документов, которые ФБР обнаружило обыске поместья Трампа во Флориде. Всего было изъято 11 тысяч документов, в том числе помеченных грифом «совершенно секретно».

The Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что бывший президент увёз некие секреты, связанные с ядерным оружием.

Обвинение Трампу по этому делу состоит из семи эпизодов, в числе которых незаконное хранение секретных документов, ложные показания и сговор с целью помешать правосудию.

В апреле Трампа обвинили в выплате в 2016 году денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о сексуальной связи с ней. Обвинение считает, что Трамп использовал средства избирательного фонда и фальсифицировал документы для оплаты.

Выборы 2024 года

В ноябре 2022 года Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента на предстоящих выборах. Несмотря на уголовные обвинения и регулярные скандалы с его участием, бывший глава США внушительно опережает по популярности действующих соперников-республиканцев. В их числе губернатор штата Флорида Рон Десантис, которого считали основным соперником Трампа, и Майк Пенс, бывший вице-президентом США при Трампе.

Даже если Трампа признают виновным в предполагаемых преступлениях, он по-прежнему может продолжать участвовать в президентской гонке.

«В Конституции [США] перечислено очень мало требований для того, чтобы занять пост президента. Например, быть не моложе 35 лет. Она не запрещает тем, кому предъявлены обвинения, осуждены или даже отбывают тюремный срок, баллотироваться на пост президента и побеждать на президентских выборах», — пояснил CNN профессор права в Университете Калифорнии Ричард Хасен.