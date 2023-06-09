Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинули обвинения по уголовному делу о засекреченных документах, которые обнаружили в его резиденции в августе прошлого года, пишет The New York Times.

Летом 2022 года ФБР провело обыск поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и изъяло 11 тысяч документов, в том числе помеченных грифом «совершенно секретно».

По данным издания, обвинение состоит из семи эпизодов, в числе которых незаконное хранение секретных документов, ложные показания и сговор с целью помешать правосудию.

Подробности дела станут известны 13 июня, когда, как ожидается, Трамп формально должен будет сдаться властям в Майами. Расследование ведёт специально назначенный прокурор Джек Смит.

Сам Трамп свою вину отрицает. В опубликованном им заявлении он говорит: «Я невиновный человек!».

Это уже второе по счету обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой.

Ранее Трампа обвинили в выплате в 2016 году денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о сексуальной связи с ней. Обвинение считает, что Трамп использовал средства избирательного фонда. Суд по этому делу начнётся в марте 2024 года.

В ноябре 2022 года Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента на предстоящих выборах. Даже если он будет признан виновным по любому из обвинений, Трамп может продолжать баллотироваться на пост.