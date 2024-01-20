С 1 мая в Узбекистане вводится бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов в руслах рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья. Штрафы за нарушение увеличиваются в 10 раз. Разрушенные земли планируется поэтапно рекультивировать и восстановить природный ландшафт.

Вторая часть анализа результатов международного исследования среди школьников PISA колумниста «Газеты.uz» Комила Джалилова. В ней рассматривается опыт других стран, что из него может быть применимо в Узбекистане и чего не стоит делать в попытках улучшить свои позиции в рейтинге.

Президент Узбекистана одобрил разделение Министерства молодёжной политики и спорта и перевод Агентства молодёжи в подчинение Кабинета министров.

Экономика Узбекистана в 2023 году выросла на 6% — до1,07 квадриллиона сумов (около $90,8 млрд). ВВП на душу населения увеличился до 28,98 млн сумов (2468 долларов), сообщает Статагентство.

Робахон Махмудова, бывшая первый зампредседателя Верховного суда и кандидат в президенты Узбекистана на выборах 2023 года, возглавила Социал-демократическую партию «Адолат» («Справедливость»).

В Уголовном кодексе Узбекистана дополнено понятие «вымогательство». Теперь под этим преступлением также понимается требование предоставления имущественных выгод под угрозой уничтожения, изменения, завладения или блокировки аккаунтов в интернете, а также распространения порочащих сведений.

Сенаторы Узбекистана одобрили поправки, уточняющие условия для ограничения и приостановления работы предприятий, которые оказывают вредное воздействие на окружающую среду.

Уганда стала 145-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения. Совместное коммюнике об этом подписали представители МИД двух стран.

В специализированной школе-интернате в Сариасийском районе произошло предположительно пищевое отравление 32 учащихся. Сообщается, что сейчас их состояние удовлетворительное, они вернулись к занятиям.

Казахстанский банковский и финтех-гигант Kaspi привлёк 1 млрд долларов по итогам публичного размещения акций на американской фондовой бирже Nasdaq. Компания оценена в 17,5 млрд долларов.

Тефтели с сыром в томатном соусе, с перепелиными яйцами, азиатские фрикадельки с лапшой, запеканка с фрикадельками и другие рецепты — в подборке Zira.uz.

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