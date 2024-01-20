Узбекистан установил дипломатические отношения с Угандой. Совместное коммюнике об этом 18 января в Кампале (Уганда) в рамках саммита Движения неприсоединения подписали первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

Уганда стала 145-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

Уганда — государство в Восточной Африке, которое граничит на севере с Южным Суданом, на западе — с Демократической Республикой Конго, на юге — с Руандой и Танзанией, на востоке — с Кенией. На юго-востоке омывается озером Виктория. Выхода к морю не имеет.

Это президентская республика, где вся власть сосредоточена в руках президента. Им с января 1986 года является генерал-лейтенант Йовери Кагута Мусевени.

Ранее Узбекистан установил дипотношения с с Тринидадом и Тобаго.



