Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 января подписал закон о введение ответственности за новые виды преступлений, совершаемые с использованием цифровых технологий. Законодательная палата приняла закон 19 сентября, а Сенат одобрил его 24 ноября.

На ноябрьском заседании Сената отмечалось, что участились случаи блокировки аккаунтов или каналов на мобильных устройствах, а также в соцсетях и мессенджерах путём отправки вредоносных программ, угрозы удаления, изменения или изъятия данных и требования денег или другой материальной выгоды.

Встречаются также случаи подделки фотографий, голосов и других биометрических данных лиц с помощью специальных программ, говорилось в выступлениях в Сенате. По этим причинам были внесены изменение в понятие вымогательства в Уголовном кодексе (статья 165) и установлена ответственность за преступление, связанное со сведениями, порочащими потерпевшего.

В новой редакции диспозиция части 1 статьи 165 излагается в следующей редакции:

«Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на чужое имущество, предоставления имущественных выгод либо совершения действий имущественного характера под угрозой применения насилия над личностью потерпевшего или близких ему лиц, повреждения или уничтожения имущества, либо уничтожения, изменения, завладения или блокировки информационных ресурсов потерпевшего или оглашения сведений, которые они желают сохранить в тайне, распространения сведений, порочащих потерпевшего, либо путём создания обстановки, вынуждающей потерпевшего передать имущество или право на имущество».

Напомним, эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы от 3 до 5 лет.

Законом также вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов и незаконную деятельность по майнингу.