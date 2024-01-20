Тефтели с сыром в томатном соусе





Тефтели с сыром в томатном соусе — рецепт вкусного второго блюда.

Тефтели с перепелиными яйцами





Особенность этих тефтелей в использовании перепелиных яиц.

Запечённые тефтели в томатном соусе





Ещё один рецепт быстрого в приготовлении блюда — мясные тефтели в томатном соусе.

Азиатские фрикадельки с лапшой





Секрет этих фрикаделек кроется в специальном соусе, который можно легко приготовить в домашних условиях.

Запеканка с фрикадельками





Запеканка из мясных фрикаделек с картофельным пюре и сыром подойдёт для сытного семейного обеда или ужина.

Мясные тефтели





Для приготовления таких тефтелей рекомендуем использовать длиннозерновой рис: во время приготовления рисинки набухнут и сделают тефтельки похожими на «ёжиков».

Фрикадельки (митболы) в томатном соусе





Внутри фрикаделек — пармезан и итальянские травы. А соус — сочетание томатов, чеснока и базилика.

Куриные тефтельки в сырно-сливочном соусе





Куриные тефтели в соусе из сыра, сливок и зелени — вкусное и полезное второе блюдо.

Тефтели из куриной грудки и гречки





Необычный рецепт — куриные тефтели с гречкой вместо риса.