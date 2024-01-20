Тефтели с сыром в томатном соусе
Тефтели с сыром в томатном соусе — рецепт вкусного второго блюда.
Тефтели с перепелиными яйцами
Особенность этих тефтелей в использовании перепелиных яиц.
Запечённые тефтели в томатном соусе
Ещё один рецепт быстрого в приготовлении блюда — мясные тефтели в томатном соусе.
Азиатские фрикадельки с лапшой
Секрет этих фрикаделек кроется в специальном соусе, который можно легко приготовить в домашних условиях.
Запеканка с фрикадельками
Запеканка из мясных фрикаделек с картофельным пюре и сыром подойдёт для сытного семейного обеда или ужина.
Мясные тефтели
Для приготовления таких тефтелей рекомендуем использовать длиннозерновой рис: во время приготовления рисинки набухнут и сделают тефтельки похожими на «ёжиков».
Фрикадельки (митболы) в томатном соусе
Внутри фрикаделек — пармезан и итальянские травы. А соус — сочетание томатов, чеснока и базилика.
Куриные тефтельки в сырно-сливочном соусе
Куриные тефтели в соусе из сыра, сливок и зелени — вкусное и полезное второе блюдо.
Тефтели из куриной грудки и гречки
Необычный рецепт — куриные тефтели с гречкой вместо риса.