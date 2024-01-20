В специализированной школе-интернате в Сариасийском районе Сурхандарьинской области в ночь с 18 на 19 января у 32 учащихся из 120, проживающих в общежитии, наблюдались тошнота и боли в желудке. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердило в субботу Агентство специализированных образовательных учреждений Узбекистана.

Медсестра школы оказала детям первую медицинскую помощь, после чего по указанию прибывших врачей скорой помощи учащиеся были доставлены в районное медицинское объединение.

19 января районный центр санитарно-эмидемиологческого благополучия провёл изучение столовой школы и взял образцы пищи, которую употребляли дети. Начато расследование.

Сообщается, что питание на условиях аутсорсинга школе поставляет компания «Азизбек Омад учқуни».

«В настоящее время состояние детей удовлетворительное, они активно участвуют в учебном процессе», — говорится в сообщении.

Всего в школе-интернате обучается 402 учащихся и работают 37 учителей и 8 воспитателей.