Акционеры финансовой компании из Казахстана Kaspi.kz привлекли в ходе публичного размещения акций (IPO) на Nasdaq 1 млрд долларов. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила сама компания.

В ходе размещения 18 января акционеры продали 11,3 млн акций по $92 за штуку, хотя изначально планировалось предложить 9 млн акций.

Для организации размещения были выбраны банки Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup.

По данным Reuters, Kaspi.kz был оценён в 17,51 млрд долларов, когда его акции дебютировали на 0,5% выше цены предложения в пятницу, на следующий день после IPO. По итогам последних торгов котировка акций выросла почти до 96 долларов.

Продающими акционерами были названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания, входящая в Baring Vostok Capital Partners Limited).

На 1 января 2024 года доли акционеров Kaspi.kz распределились так: Baring Vostok — 27,53% простых акций, Михаил Ломтадзе — 24,67%, Вячеслав Ким — 23,47%.

Такую же сумму в 1 млрд долларов Kaspi.kz привлёк на IPO в Лондоне в 2020 году, став «самой дорогой компанией в истории Казахстана». Тогда одна глобальная депозитарная расписка финтеха предлагалась инвесторам по $33,75 и было продано 29,6 млн бумаг. Там капитализация компании превысила 19 млрд долларов.

Kaspi — это банк и маркетплейс, сервисы доступны в одном приложении.

Для сравнения: совокупный капитал всего 31 банка Узбекистана в номинальном выражении составляет около 7,8 млрд долларов. По итогам 2023 года узбекские банки получили чистую прибыль в размере 12,373 триллиона сумов, то составляет менее 1 млрд долларов. Kaspi.kz добился чистой прибыли в размере 1,3 млрд долларов за 9 месяцев 2023 года.