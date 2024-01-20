Объём валового внутреннего продукта Узбекистана по итогам 2023 года в текущих ценах составил 1,07 квадриллиона сумов, следует из данных Агентства статистики при президенте.

Рост экономики по сравнению с уровнем 2022 года достиг 6%. В долларовом выражении по среднему курсу (11741 сум) в прошлом году номинальный ВВП составил 90,8 млрд долларов, что на $10,4 млрд больше по сравнению с 2022 годом. Больше деталей по ВВП будет опубликовано в отдельном отчёте Статагентства про производство ВВП.

ВВП на душу населения составил 28,98 млн сумов (около $2468). Данный показатель вырос на 4,07 млн сумов, или 16,3% в сумовом выражении (на 9,4%, или 213 долларов).

Прирост в сфере промышленности оценивается в 6% — 655,8 трлн сумов. В общем объёме промышленного производства доля обрабатывающей промышленности составила 84,4%, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров — 8,4%, электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха — 6,7%, водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 0,5%.

Объём сельского, лесного и рыбного хозяйства вырос на 4,1% — до 426,3 трлн сумов. Анализ по категориям хозяйств показывает, что 63,1% общего объёма продукции сельского хозяйства приходятся на дехканские и подсобные хозяйства, 29,8% — на фермерские хозяйства, 7,1% — на сельхоз организации.

Сфера строительства выросла на 6,4% (до 149,86 трлн сумов), услуг — на 6,8% (470,3 трлн сумов).