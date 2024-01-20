Робахон Махмудова избрана председателем политического совета Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» («Справедливость»), сообщило УзА. В субботу прошёл пленум политсовета партии.

Бахром Абдухалимов, бывший лидером партии с октября 2020 года (участвовал в выборах президента осенью 2021 года), был освобождён с поста согласно собственному заявлению.

Робахон Махмудова с июля 2020 года работала первым заместителем председателя Верховного суда Узбекистана — председателем судебной коллегии по административным делам. В 2023 году участвовала во внеочередных выборах президента от партии «Адолат» и набрала 4,43% голосов, заняв второе место после Шавката Мирзиёева, который был переизбран главой государства. На время предвыборной кампании и выборов её судебные полномочия приостанавливались.

В своей предвыборной программе Робахон Махмудова выступала за увеличение числа судей и расширение их специализаций, усиление адвокатуры, изменение устаревшей модели работы правоохранителей, декоммерциализацию медицины и предотвращение разводов.

Она родилась в 1958 году в Фергане, работала председателем суда по уголовным делам Ферганской области и заведующей Народной приёмной президента по Ферганской области. Была также председателем Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения.

В пятницу Сенат на пленарном заседании одобрил освобождение Робахон Махмудовой с должности в руководстве Верховного суда в связи с переходом на другую работу.

Осенью текущего года должны пройти очередные выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса.