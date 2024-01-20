Сенат Олий Мажлиса на заседании 20 января одобрил поправки в законодательство, направленные на улучшение экологической безопасности.

По данным сенаторов, расширение масштабов строительства, производства и урбанизации являются причиной увеличения количества выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

В законодательстве сегодня предусмотрено ограничение и приостановление работы объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую природную среду, на срок не более 10 рабочих дней для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения.

Однако в данном случае понятие «иной реальной угрозы» является общим понятием, что приводит к разным толкованиям на практике и возникновению коррупционных проявлений, связанных с широтой дискреционных (зависящих от личного усмотрения) полномочий госорганов.

Поэтому это понятие меняется на «угрозы жизни и здоровью населения в связи со сверхнормативным загрязнением окружающей природной среды» и вносятся соответствующие поправки в законы «Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологическом контроле».

По мнению сенаторов, закон служит улучшению экологической обстановки, созданию дополнительных правовых оснований для предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью населения, защиты предпринимателей, а также устранению коррупционных факторов и повышению ответственности госорганов.

Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что в природоохранном законодательстве и законодательстве не должны быть «расплывчатые нормы, которые можно интерпретировать и применять по-разному».

«На практике такая ситуация может вызвать различные проблемы, недопонимания, недовольства и, что самое страшное, случаи коррупции. С этой точки зрения эти поправки очень важны. Потому что уровень индустриализации в нашей стране растёт с каждым годом. В таких условиях увеличится и масштаб воздействия на экологию. Особенно сегодня, в наших крупных городах, таких как Ташкент, такие чёткие правовые нормы имеют большое значение для предотвращения превышения уровня загрязнения воздуха», — сказала она.

Глава верхней палаты парламента поручила Комитету по вопросам развития региона Приаралья и экологии «серьёзно заняться проблемой загрязнения воздуха» в сотрудничестве с госорганами, широко привлекая общественность.

В прошлом после проверок Минэкологии приостанавливали работу предприятий. Например, в 2020 году для устранения недостатков в пылеочистных устройствах была приостановлена работа цементного завода в Андижанской области.

Предельно-допустимый выброс (ПДВ) — экологический норматив, устанавливающий массу выбросов загрязняющих веществ в единицу времени от данного источника и /или совокупности источников воздействия на атмосферу, формирующих приземную концентрацию, не превышающую предельно-допустимые нормы (квоты), установленные для человека и окружающей среды.

Министерство экологии ранее признало наличие проблемы с качеством воздуха и перечислило ряд мер по улучшению ситуации. Депутаты решили пригласить министра экологии Азиза Абдухакимова в парламент, чтобы он ответил на вопросы по загрязнению воздуха в стране и в Ташкенте. Эта тема перешла из экологической на уровень общественно важной, связанной с безопасностью и здоровьем всей нации, заявил один из парламентариев.

«Газета.uz» ранее публиковала большой материал о цементных заводах в Узбекистане. С этого года в стране в 4 раза сократили размер налога на недропользование для производителей цемента вместо планируемого снижения в 2 раза (закон о налоговой политике на 2024 год, где содержалась эта поправка, прошёл через парламент и подписан президентом). Решение названо экономическим стимулом, но влияние этой льготы на экологию и здоровье людей широко не обсуждалось.