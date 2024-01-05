Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал закон о поправках в законодательство с связи с принятие основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год. «Газета.uz» подготовила обзор основных изменений.

На 2024 год сохраняются действующие ставки по налогу на прибыль (15%, для отдельных категорий — 20%), на доходы физических лиц (12%), социальному налогу (бюджетные организации — 25%, остальные — 12%), ставка по налогу с оборота — 4%, а также сборы за транзит автомобилей через территорию страны и сборы за право реализации алкогольной продукции.

Кроме того, не меняются ставки по НДС (12%), акцизному налогу за услуги мобильной связи (10%), земельному налогу за земли сельскохозяйственного назначения (0,95%) и налогу на имущество юридических лиц (1,5%).

Изменения

В рамках пропаганды здорового образа жизни и охраны природы с 1 января 2024 года ставка акциза на спирт увеличивается в два раза — с 7400 до 14,9 тысячи сумов за 1 литр.

Акциз на производимую алкогольную продукцию (водку, коньяк и другой алкоголь) повышается с 1 июля на 5% — с 38 тысяч до 40 тысяч сумов, прочие вина, в том числе вермут — до 2310 сумов, пиво — до 1628 сумов. На импортный алкоголь акциз снижается на 5% — до 101,5 тысячи сумов, на импортное натуральное вино — до 28,5 тысячи сумов, прочие вина — до 40,6 тысячи сумов, пиво — до 50%, но не менее 12,2 тысячи сумов.

Ставки акциза на производимую табачную продукцию (сигареты, сигару, табак для кальяна, снюс и т. п. ) выросли на 12%, а на импортные сигареты снижены на 5%.

Ранее отмечалось, что бутылка 0,5 литра водки подорожает на 448 сумов, пачка сигарет — на 601 сум.

Изменения акцизного налога связаны с сокращением разницы между ставками на импорт и производство в рамках требований Всемирной торговой организации (ВТО).

С 1 апреля ставка акциза на бензин Аи-80 повысится на 12%, а на бензин Аи-91 и выше останется без изменений. Решение объясняется необходимостью снижения негативного воздействия вредных газов на здоровье населения, однако акциз повышается и на более экологичные виды топлива.

С 1 апреля также вводится акциз — в размере 500 сумов за 1 литр — на газированные напитки, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку (за исключением энергетических и тонизирующих напитков), с учётом возможного увеличения заболеваний, в том числе диабета, при чрезмерном потреблении. Такой налог есть более чем в 50 странах (Франция, Венгрия, Великобритания и других).

На энергетические и тонизирующие напитки появится акциз в 2000 сумов за литр. Поступления от акциза будут направлять в Фонд развития медицины.

С 1 июля вводится утилизационный сбор на пневматические резиновые шины и покрышки при импорте и производстве в Узбекистане. Сумму планировалось установить в размере 0,3% БРВ (990 сумов) в зависимости от веса автомобильной шины (за кг). Исходя из веса шины лёгкого авто (от R13 до R20) сбор должен был составить от 6200 до 16 200 сумов, а грузовиков (от R16 до R18) — от 11,3 тысячи до 58,8 тысячи сумов.

Средства от утильсбора намечено использовать для финансирования проектов программы по посадке деревьев «Яшил макон» и защиты окружающей среды.

С 1 апреля также появится дорожный сбор в размере от 5 до 10 годовой БРВ (от 1,7 млн до 3,4 млн сумов) для грузовых автомобилей весом более 10 тонн с учётом повреждения республиканских и местных дорог со стороны грузовиков. Средства пойдут в целевой фонд развития автодорог.

С 1 января ставка налога на объем воды, используемой для орошения сельскохозяйственных земель и разведения рыбы, выросла с 45 до 100 сумов (планировалось 80 сумов) за кубометр без счётчиков, при наличии счётчиков может применяться понижающий коэффициент в 0,7 к ставке.

Налоговая ставка на воду для мойки автомобилей увеличилась на 12% — с 2410 до 2700 сумов.

Ставка налога на минеральные соли (каменная (поваренная), калийная, сульфатная соли), карбонатное сырье (известняки, доломиты), минеральные удобрения (глауконит, фосфориты и другие) и другое горнохимическое сырье увеличивается до 3,5%, но не менее 5600 сумов (было 3,5%, но не менее 5000 сумов).

Ставка налога на известняк для производства цемента снижается почти в четыре раза — с 22 500 сумов до 6000 сумов за тонну (хотя предлагалось снизить до 11 250 сумов).

Ставки на блоки из природного облицовочного камня, пильные, бутовые камни, мрамор, щебень, базальт и другое увеличивается до 5%, но не менее 5600 сумов (было 5%, но не менее 5000 сумов).

Гипсовый камень, гипс и ангидрид, ганч выводится в отдельную статью со ставкой 5%, но не менее 14,5 тысячи сумов за тонну (в три раза больше). Ставка налога за пользование кирпично-черепичным сырьём, строительным песком, песчано-гравийной смесью увеличивается на 12% — до 5%, но не менее 4200 сумов.

Для компаний, добывающих полезные ископаемые в Узбекистане вводится очередная льгота, против которой выступал депутат Дониёр Ганиев. Предприятия, которые начнут добычу металлов и углеводородов с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, освобождаются от уплаты рентного налога на весь период деятельности по добыче металлов и углеводородного сырья, то есть навсегда.

При этом для предприятий с преобладающей государственной долей налоговые ставки за недропользование по всем месторождениям, включая новые месторождения, установлены в следующих размерах: Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) по золоту — 10% (для остальных — 7%), по палладию, серебру и меди — 15% (7%), для «Навоиурана» за уран — 16% (8%);

До 1 января 2028 года освобождается от НДС оборот по реализации товаров (услуг), приобретаемых бюджетными организациями, госпредприятиями и компаниями с долей государства 50% и выше в рамках проектов, которые полностью или частично реализуются за счёт государственного внешнего долга от МФИ и зарубежных правительственных финансовых организаций для развития социальной сферы и инфраструктуры, а также их импорт. Исключение — заёмные средства, рефинансируемые или перекредитуемые через банки. То есть отменяется льгота, предоставляемая при обороте и ввозе товаров за счёт кредитов МФИ.

В период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года доходы коммерческих банков, участвующих в комплексной программе непрерывной поддержки малого бизнеса, в виде полученных процентов по банковским кредитам, выделенным на проекты, для исчисления налога на прибыль признаются в качестве вычитаемых расходов.

В период с 1 января 2024 года по 1 января 2027 года центры «изысканий и развития» уплачивают в части объектов данных центров и занимаемых ими земельных участков налог на имущество юридических лиц и земельный налог с юридических лиц в размере 1% от начисленной суммы этих налогов, а также социальный налог по налоговой ставке в размере 1%.

Повышение фиксированных налогов

С 1 февраля повысятся налоговые ставки фиксированных сумм подоходного налога с населения — на 10%. Речь идёт о ставках за розничную торговлю продовольственными и не продовольственными товарами, сельхозпродукцией на дехканских рынках, газетами, журналами и книжной продукцией, бытовых услугах, прочих видах деятельности.

Для арендодателей имущества с 1 января выросли минимальные ежемесячные арендные ставки для физлиц от 11,1% до 47%:

25 тысяч сумов за 1 кв. м жилого помещения в Ташкенте, 12 тысяч сумов — в областных центрах, 5000 сумов — в других районах;

40 тысяч сумов за 1 кв. м. нежилого помещения в Ташкенте, 23,5 тысячи сумов — в областных центрах, 10 тысяч сумов — в других районах;

месячная аренда для легковых автомобилей (транспортных средств с числом мест не более 8, без учёта места водителя) — 780 тысяч сумов, для микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей — 1,55 млн сумов.

С 1 января ставка налога с оборота в фиксированном размере составит 25 млн сумов в год (сейчас — 20 млн сумов) при обороте налогоплательщика до 500 млн сумов, и 34 млн сумов (сейчас — 30 млн сум), если оборот превышает 500 млн сум.

До 31 декабря 2026 года (было до 31 декабря 2024 года):

доходы физических лиц — резидентов и нерезидентов Узбекистана в виде дивидендов по принадлежащим им (акционерам) акциям освобождаются от налога на доходы физических лиц;

по доходам юридических лиц — нерезидентов в виде дивидендов по принадлежащим им (акционерам) акциям применяется налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 5%;

доходы физических и юридических лиц — резидентов и нерезидентов Узбекистана в виде процентов по облигациям хозяйственных обществ освобождаются от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль.

При определении налога на имущество юрлиц налоговая база для зданий не может быть ниже минимального значения, установленного в абсолютной величине на 1 кв. м в следующих размерах:

в Ташкенте — 3 млн сумов (было 2,5 млн сумов);

в Нукусе и областных центрах — 2 млн сумов (1,5 млн сумов);

в других городах и сельской местности — 1,2 млн сумов (1 млн сумов).

Ставки налога на имущество и базовые ставки земельного налога для физических лиц в среднем повысились на 12%.

Создание равных условий и отмена льгот

Для обеспечения целостности и непрерывности цепочки НДС и создание равных условий для предпринимателей с 1 апреля отменяются следующие льготы по НДС:

импорт и оборот по реализации лекарств, изделий медицинского и ветеринарного назначения, а также сырья для производства лекарств, изделий медицинского и ветеринарного назначения;

медицинские и ветеринарные услуги.

При этом ожидается, что граждане, включённые в социальный реестр, смогут вернуть сумму НДС при покупке лекарств через кэшбек.

С 1 апреля также отменяется «нулевая» ставка НДС по услугам, оказываемым населению в сфере водоснабжения, канализации, санитарной очистке и теплоснабжению.

С этой же даты расширяется круг плательщиков НДС — им теперь облагаются иностранные физические лица (до этого были только иностранные юридические лица), оказывающих услуги на территории Узбекистана.

Кроме того, устанавливается порядок налогообложения самозанятых по ставке 4% (как налог с оборота для индивидуальных предпринимателей), если их годовой доход превысит 100 млн сумов. Поэтому планируется сравнить виды деятельности ИП и самозанятых и затем пересмотреть их перечень.

Кроме того, истекает срок действия нулевых ставок таможенных платежей, предусмотренных при ввозе новой строительной и специальной техники, а также транспортных средств для перевозки грузов, туристических услуг.

Нулевые ставки для импорта отдельных продовольственных и непродовольственных товаров продлены до 1 января 2025 года.

Другие изменения

С 1 января сокращается срок исковой давности по налоговому обязательству, то есть налоговые органы Узбекистана смогут проверять бизнес за последние 3 года вместо 5 лет. Изменён также порядок проведения камеральной проверки.

С этой же даты налогоплательщикам предоставляется возможность уплаты в рассрочку сумм налогов, доначисленных по результатам налогового аудита сумм налогов и финансовых санкций, а также камеральной налоговой проверки (равными долями в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения налогового органа).

Кенгаши народных депутатов городов и районов теперь будут предоставлять в налоговые органы конкретные налоговые ставки на следующий год до 10 января (было до 31 декабря). При этом, как и раньше, налоговые органы доводят их до сведения юрлиц в течение 5 дней.

Срок представления налогового расчёта по землям несельскохозяйственного назначения за 2024 год, а также справки о земельных участках, не являющихся объектом налогообложения, — не позднее 22 января (учитывая, что 20 и 21 января — выходные дни).

В часть 2 статьи 434 Налогового кодекса добавлено, что объектом налогообложения не являются земельные участки, прилегающие к многоквартирным домам, предоставленные для общего пользования (в некоммерческих целях) собственникам помещений многоквартирных домов на праве постоянного пользования (за исключением участков, предоставленных в пользование или аренду для ведения предпринимательской деятельности).

Ранее налоговые органы вручали физлицам платёжные извещения об уплате налога под роспись или иным способом, подтверждающим факт и дату получения. Теперь уточнено, что платёжные извещения вручаются под роспись: