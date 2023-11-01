Министерство экономики и финансов Узбекистана в бюджетном послании представило основные направления о налогово-таможенной политики на 2024−2026 годы.

На 2024 год сохраняются действующие ставки по налогу на прибыль (15%, для отдельных категорий — 20%), налогу на доходы физических лиц (12%), социальному налогу (бюджетные организации — 25%, остальные — 12%), ставка по налогу с оборота — 4%, а также сборы за транзит автомобилей через территорию страны и сборы за право реализации алкогольной продукции.

Кроме того, не меняются ставки по НДС (12%), акцизному налогу за услуги мобильной связи (10%), земельному налогу за земли сельскохозяйственного назначения (0,95%), налогу на имущество юридических лиц (1,5%).

Изменения

В рамках пропаганды здорового образа жизни и охраны природы с 1 января 2024 года предлагается увеличить ставку акциза на спирт в два раза — с 7400 до 14 900 сумов за 1 литр.

Акциз на производимую алкогольную продукцию повышается с 1 июля на 5%. На импортные водку, коньяк и другой алкоголь акциз снижается на 5%, чтобы сократить разницу между ставками в рамках требований ВТО.

С 1 апреля 2024 года ставка акциза на бензин с повышенным содержанием вредных газов индексируется на 12% (1 л бензина Аи-80 подорожает на 1%, или 88 сумов, метан — на 3%, или 84 сумов), при этом ставки акциза на бензин с октановым числом 91 и выше не меняются.

С 1 апреля также предлагается ввести акциз в размере 500 сумов за 1 литр на газированные напитки, содержащие сахар, с учётом возможного увеличения заболеваний, в том числе диабета, при чрезмерном потреблении. Такой налог есть в свыше 50 стран (Франция, Венгрия, Великобритания и других). Поступления от акциза будут направлять в Фонд развития медицины.

С 1 июля 2024 года планируется ввести утилизационный сбор в размере 0,3% БРВ (990 сумов) исходя из веса одного автомобильной шины (за кг). Исходя из веса шины лёгкого авто (от R13 до R20) сбор составит от 6200 до 16 200 сумов, а грузовиков (от R16 до R18) — от 11 300 до 58 800 сумов.

Средства от утильсбора планируется использовать для финансирования проектов программы «Яшил макон» и защиты окружающей среды.

Также появится дорожный сбор в размере пятикратной годовой БРВ (1,65 млн сумов) для грузовых автомобилей весом более 10 тонн с учётом повреждения республиканских и местных дорог со стороны грузовиков. Средства пойдут в целевой фонд развития автодорог.

Ставки акциза на алкогольную и табачную продукцию увеличатся на 12%. Например, бутылка 0,5 литра водки подорожает на 448 сумов, пачка сигарет — на 601 сум.

С 1 января 2024 года ставка налога на объем воды, используемой для орошения сельскохозяйственных земель и разведения рыбы, будет установлена в размере 80 сумов за кубометр без счётчиков воды, при наличии счётчиков может применяться понижающий коэффициент в 0,7 к ставке.

Стоимость воды для промышленных предприятий, электростанций, коммунальных предприятий, а также используемой для мойки автомобилей, производства безалкогольных и алкогольных напитков увеличится на 12%, а для других предприятий и индивидуальных предпринимателей — на 30%.

Повышение фиксированных налогов

С 1 февраля 2024 года предлагает повысить налоговые ставки фиксированных сумм подоходного налога с населения на 10%.

Для арендодателей имущества с 1 января 2024 года могут установить минимальные ежемесячные арендные ставки для физлиц в следующих размерах (сейчас):

25 000 сумов за кв. м. жилого помещения в Ташкенте, 12 000 сумов — в областных центрах, 5000 сумов — в других районах;

40 000 сумов за кв. м. нежилого помещения в Ташкенте, 23 500 сумов — в областных центрах, 10 000 сумов — в других районах;

месячная аренда для легковых автомобилей (транспортных средств с числом мест не более 8, без учёта места водителя) — 780 тысяч сумов, 1,55 млн сумов — для микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей.

С 1 апреля предлагается ввести минимальные ставки арендной платы в договоры безвозмездного пользования недвижимостью для физлиц (кроме договоров между близкими родственниками) и договоры безвозмездного пользования недвижимостью для юридических лиц.

Районные и городские кенгаши народных депутатов могут получить право применять повышающий коэффициент до 3-х кратного размера, исходя из реальных цен на аренду на рынке.

10% подоходного налога от сдачи в аренду имущества физлицам предлагается перечислять в бюджет махалли.

С 1 января 2024 года ставка налога с оборота в фиксированном размере составит 25 млн сумов в год (сейчас — 20 млн сумов) при обороте налогоплательщика до 500 млн сумов, и 34 млн сумов (сейчас — 30 млн сум), если оборот превышает 500 млн сум.

Со следующего года при определении налоговой базы для исчисления налога на имущество физлиц будут учитывать и нежилые объекты, а также введут порядок налогообложения аналогично порядку налогообложения с использованием минимальной величины при исчислении налога на имущество юрлиц.

При определении налога на имущество юрлиц налоговая база для зданий не может быть ниже минимального значения, установленного в абсолютной величине на 1 кв. м в следующих размерах:

в Ташкенте — 3 млн сумов (было 2,5 млн сумов);

в Нукусе и областных центрах — 2 млн сумов (1,5 млн сумов);

в других городах и сельской местности — 1,2 млн сумов (1 млн сумов).

С 2024 года ставки налога на имущество и базовые ставки земельного налога для физических лиц в среднем повысятся на 12%. Сумма налога, исчисленная на основании кадастровой стоимости, определённой в 2018 году, в следующем году не может превышать сумму налога, начисленного за 2023 год, более чем в 1,3 раза.

Специальные виды фиксированных налоговых ставок по налогу на недропользование (кроме известняка, предназначенного для производства цемента) будут проиндексированы на 12%.

При этом для предприятий с преобладающей государственной долей налоговые ставки за недропользование по всем месторождения, включая новых месторождений, установлены в следующих размерах:

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) 10% — по золоту, 15% — по палладию, серебру и меди, для «Навоиурана» — 16% за уран;

Ставка налога в размере 22 500 сумов на известняк, предназначенный для производства цемента, снижена до 11 250 сумов за тонну. Также отменяются пониженные налоговые ставки, установленные для цементных заводов, работающих только на угле.

Создание равных условий и отмена льгот

Для обеспечения целостности и непрерывности цепочки НДС и создание равных условий для предпринимателей с 1 апреля 2024 года предлагается отменить следующие льготы по НДС:

импорт и оборот по реализации лекарств, изделий медицинского и ветеринарного назначения, а также сырья для производства лекарств, изделий медицинского и ветеринарного назначения; медицинские и ветеринарные услуги.

При этом граждане, включённые в социальный реестр, смогут вернуть сумму НДС при покупке лекарств через кэшбек.

С апреля также предлагается отменить «нулевую» ставку НДС по услугам, оказываемым населению в сфере водоснабжения, канализации, санитарной очистке и теплоснабжению.

С этой даты планируется расширить категорию налогоплательщиков, обложив НДС иностранных физических лиц, оказывающих услуги на территории Узбекистана.

С апреля предлагается отменить льготные налоговые ставки по налогу на прибыль (7,5%) и налогу с оборота (2%) для участников электронной торговли.

Кроме того, намечено установить порядок налогообложения самозанятых по ставке 4% (как налог с оборота для индивидуальных предпринимателей), если их годовой доход превысит 100 млн сумов. Поэтому планируется сравнить виды деятельности ИП и самозанятых и затем пересмотреть их перечень.

Кроме того, истекает срок действия нулевых ставок таможенных платежей, предусмотренных при ввозе отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, новой строительной и специальной техники, а также транспортных средств для перевозки грузов, туристических услуг.