Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал указ, направленный на обеспечение стабильности цен на основные виды продовольственной продукции на потребительских рынках, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Документом до 1 января 2025 года продлён срок применения нулевой ставки импортной таможенной пошлины по товарам, указанным в приложении №1 к указу президента от 31 мая 2022 года (УП-145) и указе от 23 марта 2023 года (УП-41).

Это пищевые субпродукты крупного рогатого скота, рыба, молоко, сливки, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, фрукты, лук и некоторые овощи, кофе, чай, растительные масла, мука, крупы, мучные и макаронные изделия, воды, средства для волос, детская одежда и другие (см. полный список по ссылкам).

Указом также установлено, что в течение 2024 года нулевая ставка таможенной пошлины применяется при ввозе указанных в товарной позиции 0105 свежих, охлаждённых или замороженных мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (код ТН ВЭД 0207), а также подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел и их фракций, нерафинированных или рафинированных, но без изменения химического состава (1512).

До конца 2024 года в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-экономические отношения с которыми не предусматривают режим наибольшего благоприятствования, двойная ставка таможенной пошлины не применяется.

Правительственной комиссии по вопросам привлечения инвестиций, промышленного развития и регулирования торговли поручено до 1 февраля внести в Администрацию президента предложения по предупреждению резкого роста цен на сахар и обеспечению стабильности производства.

Кроме того, до 1 октября комиссия должна оценить эффективность применяемых льгот и подготовить предложения о продолжении их применения.