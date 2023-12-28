С 1 января 2024 года в Узбекистане повышаются минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих помещение или автомобиль в аренду. Это следует из закона о государственном бюджете на следующий год, который принят парламентом и подписан президентом.

Согласно документу, в 2024 году минимальные ставки аренды планируется повысить от 11,1% до 47%. Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.

Кенгаши народных депутатов районов и городов сохранили право вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физлиц для индивидуальных предпринимателей на отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе и (или) туризме, до размеров, установленных для города Ташкента (до 3-кратного размера).

Отвечая на вопрос о повышении ставок, заместитель министра экономики и финансов Ахадбек Хайдаров сообщал, что проведён анализ рынка аренды в Ташкенте. Установлено, что на сегодняшний день 1 кв. м. помещения в столице сдаётся в среднем за 6 долларов (70−80 тысяч сумов), в областных центрах — 3 доллара. В Ташкенте, несмотря на повышение почти в 50%, минимальная ставка устанавливается на уровне в три раза ниже рыночной — 25 тысяч сумов за кв. м.

«Даже при повышении ставка будет в три раза ниже рыночной цены. В каждом районе местные хокимияты могут повысить ставку до 3 раз с учётом цен в своём регионе и направлять дополнительные средства в местный бюджет», — сказал он.

Новые ставки с 2024 года (в скобах — предыдущие)