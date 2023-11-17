Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 ноября подписал указ по ускорению реализации проектов, осуществляемых с международными финансовыми институтами (МФИ) и зарубежными правительственными финансовыми организациями, сообщает Министерство юстиции.

В частности, до 1 января 2028 года освобождается от НДС оборот по реализации товаров (услуг), приобретаемых бюджетными организациями, госпредприятиями и компаниями с долей государства 50% и выше в рамках проектов, которые полностью или частично реализуются за счёт государственного внешнего долга от МФИ и зарубежных правительственных финансовых организаций для развития социальной сферы и инфраструктуры, а также их импорт. Исключение — заёмные средства, рефинансируемые или перекредитуемые через банки.

В течение месяца планируется внести в Кабинет министров законопроект о поправках в Налоговый кодекс.

Отметим, что на сегодняшний день, согласно Налоговому кодексу, ввоз товаров, а также оборот по реализации товаров (услуг), приобретаемых за счёт займов международных финансовых институтов и организаций, освобождаются от налогообложения.

Бывший заместитель министра экономики и финансов Дилшод Султанов в начале 2022 года заявлял о разработке мер по отмене этих льгот, которые «влияют на принятие бизнес-решений и конкуренцию».

«Есть такая льгота, которая предоставляет право импортёру ввозить товары без уплаты НДС и таможенных пошлин, если это осуществляется за счёт средств международных финансовых институтов. Это льгота предусмотрена и [Налоговым] кодексом… Но есть другая ситуация, когда эти деньги выделяются не напрямую хозсубъектам, например, для реорганизации тех или иных мощностей, а через коммерческие банки на развитие предпринимательства», — отметил он.

«Если вы платите за свой счёт, а я взял льготный кредит, то вы платите все таможенные платежи, а я ничего не плачу. И принятие бизнес-решений становится очень простым: я стараюсь получить кредит, чтобы получить льготу. Так быть не должно», — подчёркивал экс-замминистра.

Таким образом, отменяются налоговые льготы при ввозе и обороте товаров, которые приобретаются за счёт займов международных финансовых институтов и организаций через банки.