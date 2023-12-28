С 2024 года в Узбекистане вводится дорожный сбор на грузовые автомобили и прицепы грузоподъёмностью 10 тонн. Это следует из закона о государственном бюджете на следующий год, который принят парламентом и подписан президентом.

С учётом повреждения республиканских и местных дорог грузовиками изначально планировалось ввести фиксированный годовой сбор в размере 5 базовых расчётных величин (1,7 млн сумов) на грузовые автомобили грузоподъёмностью свыше 10 тонн.

Во время обсуждений в Законодательной палате Олий Мажлиса депутат Мухторжон Ходжиматов указал, что грузовики, которые перевозят 15 и 60 тонн, будут оплачивать одинаковую сумму.

«Мы понимаем, что введение данного платежа не покроет ущерб, нанесённый дорожной инфраструктуре», — отметил он, указав, что Счётная палата предложила дифференцировать ставки в зависимости от грузоподъёмности грузовика.

В итоге это предложение было учтено. Сбор для грузовых автомобилей и прицепов грузоподъёмностью от 10 до 25 тонн составит 5 БРВ (1,7 млн сумов), от 25 до 35 тонн — 8 БРВ (2,72 млн сумов), от 35 тонн и выше — 10 БРВ (3,4 млн сумов).

Средства пойдут в целевой фонд развития автодорог.