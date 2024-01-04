С 1 января 2024 года налоговые органы Узбекистана смогут проверять бизнес за последние 3 года вместо 5 лет. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год.

Согласно изменению в части 2 статьи 88 НК, срок исковой давности по налоговому обязательству сокращён с 5 до 3 лет, то есть налоговый или другой уполномоченный орган может проводить налоговую проверку только в течение 3 лет — после окончания налогового периода или с момента события или действия, если налоговое обязательство связано с этим событием или действием.

Как отмечает Buxgalter.uz, для налогоплательщиков и налоговых агентов сокращение срока исковой давности по налогам означает, в частности, что:

хранить налоговую отчётность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, они теперь должны не 5 лет, а 3 года;

подать заявление о зачёте или возврате суммы излишне уплаченного налога теперь можно в течение 3 лет со дня уплаты этой суммы;

подать заявление о зачёте или возврате суммы излишне взысканного налога также можно в течение 3 лет со дня, когда им стало известно о факте излишнего взыскания налога, или со дня вступления в силу решения суда;

в рамках налогового контроля при трансфертном ценообразовании контролируемые сделки могут быть проверены не более чем за 3 года до вынесения решения о проведении проверки. А решение о проведении проверки может быть вынесено не позднее 3 лет со дня получения уведомления налогоплательщика о контролируемых сделках;

если со дня совершения налогового правонарушения либо со следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого оно было совершено, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности прошло более 3 лет, к ответственности не привлекут.

С этой же даты меняется порядок проведения камеральной проверки. Налоговым органам при проведении такой проверки теперь запрещено входить на территорию налогоплательщика, осматривать его территорию и помещения, вызывать налогоплательщика и требовать у него документы, а также изымать у налогоплательщика документы и какие-либо предметы.

Камеральная проверка будет проводиться самим налоговым органом без участия налогоплательщика и только на основании информации, имеющейся в налоговых органах.

Эти ограничения не распространяются на камеральную проверку при возмещении (возврате) суммы НДС.

Данная мера была предусмотрена постановлением президента от 4 сентября 2023 года по реализации задач, определённых в ходе открытого диалога президента с предпринимателями.