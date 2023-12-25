Компании, добывающие полезные ископаемые в Узбекистане, получат очередную льготу. Законодательная палата Олий Мажлиса 15 декабря утвердила поправки в законодательство в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2023 год. Сенат одобрил их 20 декабря.

В частности, согласно поправкам, льгота коснётся специального рентного налога, который был введён с 1 января 2022 года для налогоплательщиков, добывающих драгоценные, цветные и радиоактивные металлы, редкие и редкоземельные элементы и их выделением из техногенных минеральных продуктов (золото, серебро, платина, уран, медь, цинк и другие), добычу углеводородов (газ, нефть, газовый конденсат).

Теперь к компаниям, которые начнут добычу полезных ископаемых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, не будут применяться правила, указанные в разделе XVIII1 Налогового кодекса о рентном налоге. Депутат Дониёр Ганиев на заседании 15 декабря отметил, что компании, которые начнут деятельность в этот период, будут пожизненно освобождены от уплаты рентного налога.

По его словам, новая льгота разрушит конкурентную среду в отрасли. Он напомнил, что два года назад парламент снизил налоговые ставки за пользование недрами (на добычу газа, нефти, золота и других), поскольку правительство тогда заявляло, что общая налоговая база не изменится с учётом введения рентного налога и налоговые поступления вырастут.

Однако в итоге бюджет недополучил сотни миллиардов сумов из-за снижения налоговых ставок, а за это время, как выяснилось на заседании, только Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) платил рентный налог.

Парламентарий предложил сделать льготу временной, а не применять её на неограниченный срок только для отдельных компаний.

Первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев сообщил, что это предложение было проанализировано Министерством горнодобывающей промышленности и геологии и Агентством стратегических реформ, а затем внесено в Администрацию президента и одобрено.

«Согласно аналитической справке, предложено отменить этот специальный рентный налог. Администрация президента одобрила его отмену. Исходя из этого поручения мы не отменяем, приостанавливаем уплату специального рентного налога на два года — до 31 декабря 2025 года. Компании, которые проведут разведку месторождений, определят добычу, не будут платить рентный налог. После 31 декабря 2025 года, если мы не продлим этот срок, начнётся уплата налога», — сказал он.

По его словам, этот специальный рентный налог платил только НГМК: в 2022 году — 77 млрд сумов, в 2023 году — 310 млрд сумов, всего — 387 млрд сумов. Остальные компании, которые добывают полезные ископаемые, ничего не уплатили.

«Даже при отсутствии специальной ренты можно взыскать [налоговые] поступления с предприятий в виде налога на землепользование и налога на прибыль. Если учитывать текущую ситуацию, от специальной ренты в бюджет не поступил ни один сум, если не считать НГМК», — сказал Мубин Мирзаев.

Первый замглавы НК утверждает, что льгота предоставляется только на два года, а не пожизненно.

Депутат Дониёр Ганиев задался вопросом, почему правительство два года назад просило снизить ставки налога на недропользование, если никто не платит рентный налог. Напомним, ставки налога за пользование недрами по нефти и природному газу были снижены с 20−30% до 10%, золоту и меди — с 10% до 7%, вольфраму — с 10,4% до 2,7%, урану — с 10% до 8% и другим металлам.

Он также указал, что в поправках речь идёт о предоставлении льгот «на весь период деятельности», если добыча на месторождении начнётся до 31 декабря 2025 года.

Кто-то из должностных лиц в зале заявил, что после введения рентного налога «на рынок углеводородов не пришёл ни один инвестор».

Депутат Илхом Абдуллаев заявил, что введение льготы направлено на привлечение крупных инвесторов в углеводородную добычу в Узбекистане.

Дониёр Ганиев указал, что между отменой и временной льготой есть разница. «Отмена льготы создала бы равные условия для всех. Вы тут не отменяете, а даёте пожизненную льготу тем компаниям, которые начнут деятельность в течение двух лет. Это разрушит конкурентную среду», — ещё раз подчеркнул он.

«Один из вас говорит, что рентный налог платила компания, другой говорит, что никто не платил. Получается, что два года назад вы нас обманули. При введении рентного налога вы говорили, что мы снижаем налоговым ставки за пользование недрами, поскольку мы вводим рентный налог. За счёт уплаты рентного налога вы говорили, что общие налоговые поступления увеличатся. В итоге рентный налог платила только одна компания или никто не платил, а мы, получается, что зря снизили ставки налога за добычу нефти, цветные металлы и сократили налоговые поступления в бюджет», — сказал Дониёр Ганиев.

Слова Ганиева не нашли поддержку среди его коллег, и Законодательная палата приняла поправки единогласно (Ганиев не голосовал).

Напомним, за счёт снижения налоговых ставок на природный газ в 3 раза, на нефть и газовый конденсат — в 2 раза госбюджет Узбекистана недополучил 538,1 млрд сумов налога за пользование недрами в 2022 году. При этом добыча этих ресурсов продолжает падать.