Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству в пятницу прокомментировал волну задержаний чиновников за коррупционные преступления и представителей «уличных банд» последнего месяца. Цитаты из его выступления привёл пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«В последнее время проводятся оперативные мероприятия по борьбе с коррупцией и преступностью. Будь это преступные группы, называющие себя „улицей“, или должностные лица, погрязшие в коррупции, если кто-то будет пренебрегать законом и причинять вред государству и обществу, мы никогда не сможем стоять в стороне и смотреть на это», — сказал президент.

«Наши улицы, наши махалли, наша жизнь должны быть в полном смысле этого слова мирными и чистыми, свободными от преступлений. В Новом Узбекистане закон должен преобладать, а наказание за преступления должно быть неотвратимым. И, конечно, так и будет», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Рейды против преступных групп и коррупции

ГУВД Ташкента 2 декабря заявило о проведении в Ташкенте масштабных рейдов по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия проводятся по всему Узбекистану — «для улучшения криминогенной ситуации».

Среди задержанных — Саидазиз Сайдалиев, известный как «Саидазиз медгородок». Он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

В столице также задержан Бахтиёр Кудратуллаев, «Бахти Ташкентский», по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, задержан и заключён под стражу предприниматель Салим Абдувалиев, известный как «Салимбай».

Всего задержано свыше 100 человек, из которых 52 заключены под стражу. ГУВД сообщает, что имеет достаточно доказательств для их привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, за последнюю неделю были задержаны бывший хоким Избасканского района Серобиддин Исмоилов, бывший хоким Бухарского района Хайрилло Жураев и хоким Бекабадского района Шухрат Мирзаев. Кроме того, сообщалось о задержании заместителя хокима Наманганской области Саидахмада Султанова, бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова и других.