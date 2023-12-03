В Ташкенте правоохранительные органы задержали 52-летнего Бахтиёра Кудратуллаева, известного по прозвищу «Бахти Ташкентский» и «Бахти Янгиабадский». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Фото: соцсети.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» частью 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет) и частью 2 статьи 276 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

СМИ сообщают, задержание произошло 29 ноября в его квартире рядом с гостиницей Grand Mir в столице.





Кроме того, задержаны Дилшод Тулкинович Шарипов (1980 года рождения) и Анвар Бабаражабович Мирзаханов, которые подозреваются по части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) УК.

«Эти лица занимались незаконным получением денежных средств путём угрозы и применения силы… Следствие продолжается», — говорится в сообщении.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этих лиц, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД столицы.

На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Сайидазиз медгородок». По данным ведомства, он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.