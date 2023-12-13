Первый заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев на пресс-конференции 12 декабря высказался о задержании в ходе рейдов лиц, подозреваемых в преступной деятельности.

Он рассказал, что когда вступил в текущую должность в августе, ему удалось ознакомиться с «оперативными разработками» по поимке членов преступных групп, которые «готовились долгое время».

«Эти разработки были начаты очень давно, до меня… Всё уже было готово. Настал момент, когда мы [решили, что] берём их. Почему мы берём их 27 [ноября]»? Конечно, вопрос проведения операции был решён не 27-го, он был решён за неделю. Доклады шли, мы обосновали, что докажем, что никто не сможет уйти от ответственности, у нас достаточная доказательная база", — сказал он.

Окончательную оценку действиям задержанных дадут следствие и суд, подчеркнул первый замглавы ГУВД. «Но мы как юристы уже понимали, что у нас есть база, на основании которой мы можем их „зацепить“ как оперативные сотрудники. И мы „зацепили“», — отметил он.

«У нас есть ещё очень много информации», — сообщил Дониёр Ташходжаев и призвал пострадавших граждан «не бояться».

«Мы хотим обратиться через вас к нашим гражданам, к нашему народу и сказать, чтобы они не боялись, что у нас и без их заявлений, конечно, есть достаточно доказательств, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Но было бы неплохо, если бы люди, которые пострадали от их действий, обратились к нам», — сказал он.

Пострадавших попросили обращаться в ГУВД по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо по номеру в Telegram: 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Первые сообщения о задержании лиц, подозреваемых в преступной деятельности, появились 27−28 ноября.

ГУВД Ташкента 2 декабря заявило о проведении в Ташкенте масштабных рейдов по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия проводятся по всему Узбекистану — «для улучшения криминогенной ситуации».

Среди задержанных — Саидазиз Сайдалиев, известный как «Саидазиз медгородок». Он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

В столице также задержан Бахтиёр Кудратуллаев, «Бахти Ташкентский», по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, задержан и заключён под стражу предприниматель Салим Абдувалиев, известный как «Салимбай».

Всего задержано свыше 100 человек, из которых 52 заключены под стражу. ГУВД сообщает о них у себя на сайте и в социальных сетях. С новостями об этом можно ознакомиться по ссылкам ниже.