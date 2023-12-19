Правоохранительные органы задержали бывшего хокима Бухарского района Хайрилло Жураева, сообщила пресс-служба Бухарского областного суда.

Он подозревается в совершении преступлений по пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба), пункту «а» части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба), части 1 статьи 207 (должностная халатность), пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом), пункту «а» части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершенное повторно) Уголовного кодекса Узбекистана. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 5 лет.

По запросу первого заместителя прокурора области Бухарский городской суд по уголовным делам 16 декабря принял решение заключить его под стражу в следственном изоляторе.

Хайрилло Жураев работал хокимом Бухарского района с декабря 2020 года по августа 2022 года, а до этого — руководителем свободной экономической зоны «Гиждувон».

Ранее «Газета.uz» сообщала о задержании бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова, ряда руководящих сотрудников Налогового комитета, хокима Бекабадского района Шухрата Мирзаева, заместителя хокима Наманганской области и других.