Правоохранительные органы задержали заместителя хокима Наманганской области по вопросам строительства, развития коммуникаций, экологии и озеленения Саидахмада Султанова, сообщила пресс-служба судов области.

Он подозревается в совершении преступлений по пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба / наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определённого права) и пункту «а» части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба / наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определённого права) Уголовного кодекса Узбекистана.

По данным Kun.uz, его подозревают в причастности к делу, связанному с незаконной продажей земель.

По запросу прокурора области Наманганский городской суд по уголовным делам 16 декабря принял решение заключить его под стражу в следственном изоляторе.

Султанов находится на этой должности с октября 2020 года. До этого работал начальником Главного управления строительства Наманганской области (2018−2020), заместителем хокима Намангана (2012−2018) и занимал другие должности.

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