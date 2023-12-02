Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало Саидазиза Саидагламовича Сайдалиева, известного по прозвищу «Сайидазиз медгородок», сообщила пресс-служба ведомства.

По данным управления, расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье 165 (вымогательство) Уголовного кодекса Узбекистана. Сообщается, что в рамках этого дела выявлены несколько фактов преступлений.

«В частности, гражданин Сайдалиев Саидазиз Саидагламович, 1987 года рождения, известный по кличке „Сайидазиз медгородок“, в своё окружение собрал нескольких лиц, занимающихся спортом, и совершил ряд преступлений, а именно, получение финансовой выгоды от „выбивания“ долгов путём угроз, хулиганства и вымогательства», — говорится в сообщении.

Подозреваемый Сайдалиев и ещё несколько лиц задержаны и заключены под стражу. Расследование продолжается.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этого человека или членов группы, по телефонам: 71−206−45−66, 71−206−49−46 или 102, либо в ближайший ОВД. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД столицы.