Правоохранительные органы в рамках кампании борьбы с коррупцией задержали хокима Бекабадского района Ташкентской области Шухрата Мирзаева, сообщил «Газете.uz» источник.

Он подозревается в хищении средств. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Шухрат Мирзаев стал хокимом Бекабадского района 7 августа. До назначения работал заместителем начальника департамента «Кишлок курилиш банка» по бухгалтерскому учёту и отчетности.

Последний документ в качестве хокима он подписал 15 декабря. Примечательно, что в документах он указан как исполняющий обязанности хокима.

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