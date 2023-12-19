Правоохранительные органы в рамках кампании борьбы с коррупцией задержали хокима Бекабадского района Ташкентской области Шухрата Мирзаева, сообщил «Газете.uz» источник.
Он подозревается в хищении средств. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Шухрат Мирзаев стал хокимом Бекабадского района 7 августа. До назначения работал заместителем начальника департамента «Кишлок курилиш банка» по бухгалтерскому учёту и отчетности.
Последний документ в качестве хокима он подписал 15 декабря. Примечательно, что в документах он указан как исполняющий обязанности хокима.
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