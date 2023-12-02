В Ташкенте проводятся масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

«Сообщаем, что в целях предотвращения преступлений, усиления профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан ГУВД Ташкента и правоохранительные органы проводят оперативные профилактические мероприятия по улучшению криминогенной обстановки на территории нашей столицы», — говорится в сообщении.

В ГУВД попросили граждан соблюдать правила безопасности и отметили, что «прилагаемые усилия направлены на обеспечения мира и спокойствия в нашем городе».

На днях Kun.uz сообщил, что за последнюю неделю правоохранительные органы Ташкента проводят массовые рейды против «уличных банд и десятки представителей преступного мира». По данным издания, задержанные помещаются в следственные изоляторы, чтобы дать оценку их действиям по итогам следствия.