Правоохранительные органы Ташкента изменили меру пресечения против предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как «Салимбай», на заключение под стражу. Об этом на пресс-конференции 12 декабря сообщил первый заместитель ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

"В ходе оперативных мероприятий мы получили информацию о том, что это лицо незаконно хранит у себя оружие. На основе этого мы провели обыск и выявили, что действительно в доме незаконно хранится оружие. В установленном порядке предоставили документы следствию. Сейчас ведётся предварительное следствие", — заявил он.

Статья уголовного дела о хранении оружия переквалифицирована на другую часть, которая предусматривает более тяжкое наказание.

По его словам, против Салима Абдувалиева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств, совершенные повторно или опасным рецидивистом / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет). При задержании сообщалось, что дело открыто по части 1 статьи 248 УК (наказывается штрафом до 50 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет).

Задержанный заключён под стражу, то есть против него избрана мера пресечения, о которой ранее не сообщалось.

ГУВД Ташкента ранее заявило о проведении в Ташкенте масштабных рейдов по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия проводятся по всему Узбекистану для улучшения криминогенной ситуации.

Сотрудники задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Саидазиз медгородок». По данным ведомства, он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

Правоохранительные органы также задержали в столице Бахтиёра Кудратуллаева, известного по прозвищу «Бахти Ташкентский». Задержаны ещё двое лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере. Им всем грозит до 15 лет лишения свободы.